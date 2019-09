Man plejer at sige, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det ofte, fordi det ikke er sandt.

Men der er altid en undtagelse, der bekræfter reglen. Det kan en heldig Casino-spiller skrive under på.

For få uger siden vandt en nordjysk mand i 50’erne, der ønsker at være anonym, nemlig 1,8 millioner kroner i Casino-spillet Grand Spinn hos Danske Spil.

Men han nægtede at tro på det, selvom pengene allerede var gået ind på hans spilkonto, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Han havde en sen aften siddet og vekslet mellem to forskellige onlinespil, og hans held ville, at han ikke fik lukket det ene spil ordentligt ned, da han gik i seng.

Dagen efter stod der 1,8 millioner på hans Danske Spil-konto, og i hans mailindbakke lå en lykønskning fra tjenesten.

Alligevel havde den nordjyske mand lidt svært ved at tro på, at han natten over var blevet millionær.

»Jeg troede ikke på det. Det virkede helt forkert, for jeg havde jo slet ikke set det komme. Da jeg så gik ind og tjekkede min spilkonto, kunne jeg ikke se noget der, for der var åbenbart lidt problemer med en opdatering lige præcis på det tidspunkt. Så jeg var bestemt ikke overbevist,« udtaler han.

Derfor kontaktede han Danske Spils kundeservice, hvor en flink medarbejder bekræftede, at han havde vundet den store gevinst.

Men han var stadig ikke overbevist.

Derfor besluttede han at køre til Danske Spil i Brøndby for at få bekræftet de gode nyheder ansigt til ansigt.

»Så går jeg ind i receptionen og viser mit kørekort og spørger, om det virkelig kan passe, at jeg har vundet så mange penge. Jeg spørger også om den medarbejder, jeg talte med fra kundecenteret, virkelig arbejder her. Så mistroisk er jeg stadig på det her tidspunkt.«

Men den var altså god nok. Alligevel var det først, da pengene nogle dage senere stod på hans bankkonto, det for alvor gik op for ham.

I skrivende stund har vinderen haft et par uger til at fordøje nyheden om den store gevinst. Og han er da også begyndt at overveje, hvad pengene skal bruges til.

»1,8 millioner kroner er jo ikke nok til, du kan slappe af resten af livet, men det er nok til at købe lidt frihed. Jeg har bedre råd til at være kræsen med arbejdet. Jeg behøver ikke sige ja til hvad som helst. Det betyder virkelig meget for mig,« fortæller han.

Udover frihed vil han også bruge nogle af pengene på biler, gæld og til at forkæle sine nærmeste.