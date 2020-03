Østjyllands Politi fandt lørdag et skeletteret lig i Hjortshøj på Aarhus, og nu fortæller politikredsen, at de er overbeviste om, hvem liget kan identificeres som.

Der er efter al sandsynlighed tale om liget af en 58-årig kvinde, som har været forsvundet siden begyndelsen af januar.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

»Der blev fundet forskellige effekter ved den afdøde, som gør, at vi er ret sikre på, at der er tale om den 58-årige kvinde. Men nu skal vi have analyseret et tandsæt og nogle prøver, før vi kan slå identiteten fast med sikkerhed. Der er ingen tegn på, at hun har været udsat for en forbrydelse, og når vi har fået en endelig identitet, vil politiets arbejde sandsynligvis være afsluttet i sagen,« siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Ifølge Østjyllands Politi er der ikke tale om en forbrydelse.

Der blev foretaget obduktion mandag, men det lykkedes ikke at fastslå en endelig identitet.

