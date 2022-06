Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Smuglersmøger og ulovligt fremstillede cigaretter på gedulgte adresser rundt omkring i Danmark.

Skattestyrelsen har skærpet indsatsen mod ulovlige tobaksvarer, og det resulterede sidste år i en rekordstor fangst.

I mange tilfælde er der ikke betalt lovpligtige afgifter af cigaretter, og det udløste sidste år regninger for næsten 650 millioner kroner.

Det er en voldsom stigning i forhold til året før, hvor der kun blev udsendt regninger på omkring 50 millioner kroner, oplyser Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen gemmer beslagte cigaretter og andre tobaksvarer på hemmelige lagre. Vis mere Skattestyrelsen gemmer beslagte cigaretter og andre tobaksvarer på hemmelige lagre.

Skatteminister Jeppe Bruus er godt tilfreds med, at den skærpede kontrolindsats giver pote.

»Resultatet af Skattestyrelsens kontrolindsats tyder desværre på, at nogle virksomheder forsøger at omgå reglerne. Heldigvis har den skærpede kontrolindsats vist sig at være et effektivt redskab til at forhindre snyd,« siger han.

I 2021 blev der udført 369 målrettede kontroller, og i hele 269 af kontrollerne var der bid. Det gav en træfprocent på hele 73 procent.

Året før blev der udført 278 kontroller, og her var der en træfprocent på 61 procent,. Tilbage i 2017 blev der kun udført 178 kontroller, hvor der var bid i 39 procent af sagerne.

Den stigende træfprocent skyldes, at Skattestyrelsen er blevet bedre til på forhånd at udsøge de sager, hvor der er størst sandsynlighed for, at reglerne bliver omgået, oplyser styrelsen.

»Det er glædeligt, at vi rammer rigtigt, men samtidig bekymrende, at så mange kontroller viser tegn på snyd. Som skatteminister vil jeg arbejde for, at den målrettede indsats på området fortsætter,« siger Jeppe Bruus og tilføjer:

»Vi skal sikre, at der hverken indsmugles tobak eller foregår ulovlig tobaksproduktion i Danmark.«

I 2021 har en enkelt sag medført, at Skattestyrelsen har udsendt afgiftsopkrævninger for over 450 millioner kroner.

Stor fangst. 15 millioner smuglersmøger beslaglagt. Vis mere Stor fangst. 15 millioner smuglersmøger beslaglagt.

Der har også været flere større sager, hvor Skattestyrelsen i samarbejde med Toldstyrelsen og politiet har tilbageholdt store partier smuglercigaretter.

I september sidste år gjorde politiet og Toldstyrelsen eksempelvis et stort fund, da de undersøgte en polsk lastbil, der var stoppet af politiet nær Frøslev i Sønderjylland.

I lastrummet fandt myndighederne 15 millioner smuglercigaretter af mærket Forman, som blev beslaglagt af Skattestyrelsen, fordi modtageren ikke havde betalt afgifter af cigaretterne.

Skattestyrelsen opgjorde den manglende afgiftsbetaling til 26 millioner kroner.

»Vores analyser og efterforskninger peger på, at når afgifterne på cigaretter stiger, forsøger man at tjene penge ved ulovlige indførsler og smuglinger. Derfor har vi også i et stykke tid haft øget fokus på området,« lød det dengang fra Brian Fussing, chef for Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.