Tirsdag modtog 110.000 danskere en ubehagelig mail fra Skattestyrelsen.

I den stod der, at de skylder penge på grund af ændringer i beskæftigelsesfradrag og børnebidrag.

Der viste sig dog at være tale om en fejl.

Overfor B.T. understreger Skattestyrelsen, at fejlen ikke får nogen konsekvenser for de mere end 100.000 enlige forsørgere, der har modtaget mailen.

'Fejlen vil blive rettet snarest onsdag, og borgerne skal således ikke foretage sig noget,' lyder det i en mail fra underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig.

Hun forklarer, at fejlen er opstået på baggrund af overførslen af data fra Udbetaling Danmark til Skattestyrelsen. Hvert år bliver der sendt oplysninger om, hvem der er enlige forsørgere, da disse har ret til ekstra beskæftigelsesfradrag.

Denne gang skete der dog en fejl, som medførte, at berørte borgere ikke længere var registrerede som enlige forsøgere for indkomståret 2018. Dermed fremstod det som om, at det havde haft et for højt fradrag.

'Jeg vil gerne beklage, hvis nogle er blevet unødigt urolige,' lyder det fra Karoline Klaksvig.

Sådan så beskeden, som mere end 100.000 danskere tirsdag modtog fra Skat, ud. Vis mere Sådan så beskeden, som mere end 100.000 danskere tirsdag modtog fra Skat, ud.

B.T. har været i kontakt med en enlig mor til tre, som fortæller at hun var en af de 110.000 danskere, der i eftermiddags modtog en mail fra Skattestyelsen. I den stod der, at hun skyldte 6100 kroner i skat.

Penge, som hun set i lyset af hendes i forvejen stramme budget som enlig forsørger ville have svært ved at undvære.

En anden beskriver, hvordan hun blev noget nervøs, da hun modtog mailen sidst på dagen og hverken kunne komme i kontakt med Skat eller Udbetaling Danmark. Flere oplyser, at de var fuldstændig overbeviste om, at der var tale om en spam-mail.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Udebetaling Danmark.