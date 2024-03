I år har Skattestyrelsen lavet flere ændringer, når årsopgørelserne bliver tilgængelige den 11. marts.

Som noget nyt har forældre digital adgang til deres børns årsopgørelser, når Skattestyrelsen åbner for årsopgørelserne om en uge.

Det fortæller Jan Møller Mikkelsen, der er fungerende fagdirektør i Skattestyrelsen.

- I et samfund hvor digitaliseringen bliver større og større, så synes vi, at det er vigtigt at prioritere, at forældre har adgang til deres børn og unges årsopgørelser.

Forældre får mulighed for at se og rette i årsopgørelserne for deres børn og unge under 18 år.

Tidligere havde forældre kun adgang til opgørelserne ved at logge ind på barnets NemKonto eller i en papirudgave af årsopgørelsen.

Skattestyrelsen har også lavet andre ændringer i år.

Nu bliver det også muligt at rette sin opgørelse på engelsk, og samtidig er hjemmesiden blevet mere brugervenlig, så det bliver nemmere for borgere med synshandicap eller andet fysisk handicap.

- Og så har vi gjort det nemmere med adgang via mobil eller tablet, så det skulle jo gerne gøre, at folk oplever, at det er nemmere at tjekke deres opgørelser, siger Jan Møller Mikkelsen.

Tidligere har Skattestyrelsen åbnet for årsopgørelserne allerede om fredagen.

- Åbningsdagen er den 11. marts, men vi plejer at gå i test før. Og hvis vi bliver færdige før tid, så er der også mulighed for, at vi gør det igen i år, siger Jan Møller Mikkelsen.

Igen i år skal man regne med kø, når man logger ind på TastSelv.

- Vi har forberedt os rigtig godt til åbningen af årsopgørelserne. Der er jo "run" på, når 4,8 millioner borgere skal tjekke og rette deres årsopgørelse, så vi har en køfunktion, hvor man kan se, hvilket nummer man har i køen, siger han.

Der kommer til at være 400 medarbejdere, der sidder klar til at svare på chatbeskeder, beskeder på sociale medier og telefonhenvendelser.

- Men man skal væbne sig med tålmodighed, for vi behandler cirka 70.000 henvendelser i åbningsugen, siger Jan Møller Mikkelsen.

Normalt plejer fire ud af fem at få penge tilbage, mens en ud fem skal betale restskat. Det forventer Skattestyrelsen også, bliver tilfældet i år.

Overskydende skat udbetales i år fra 12. april, og fristen for at rette i årsopgørelsen er 1. maj.

/ritzau/