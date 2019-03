Skattestyrelsen har i 2018 afsløret fejl hos 29 ud af 30 kontrollerede virksomheder, der sælger vandpibetobak.

Ved kontrolbesøgene i vandpibecaféer og kiosker er der således blevet beslaglagt 8,7 ton tobak og opkrævet afgift for mere end 6,6 millioner kroner.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse fredag.

'Næsten ingen af de steder, vi kontrollerer, lader til at overholde reglerne. Når der er fejl hos 29 ud af 30 kontrollerede virksomheder, er det selvsagt en tendens, vi selvfølgelig må forholde os til,' siger funktionsleder Hjørdis Klattrup, der er ansvarlig for kontrol med illegal import af punktafgiftspligtige varer.

Ved kontrolbesøgene er det både store og små partier tobak, Skattestyrelsen har fundet. Fællestrækket er dog, at de lovpligtige stempelmærker mangler, at virksomhederne ikke kan dokumentere, hvor tobakken kommer fra, og at der ikke er betalt afgift.

De oplyser samtidig, at de på baggrund af resultaterne vil styrke kontrollen i 2019.

Ud af de 30 kontroller, som Skattestyrelsen har gennemført, er 26 tilfælde blevet vurderet til at være så alvorlige, at virksomhederne ud over en regning på tobaksafgift kan risikere en bøde, ligesom politiet kan inddrages ved større overtrædelser.

'Vores kontrol viser, at vi har fat i et område, hvor der ikke er styr på afgifterne. Vi støder på en 'går den, så går den'-tilgang under kontrollerne, og det er selvsagt på ingen måde i orden. Når vi møder en branche med så massive problemer, så reagerer vi, og derfor skruer vi også op for kontrollerne i 2019,' siger Hjørdis Klattrup.

Virksomheder, der sælger vandpibetobak enten i hele pakker eller i løsvægt, skal føre regnskab over køb og salg.

Derudover skal de også kunne dokumentere, hvor partierne er købt, og at der er betalt den korrekte afgift.

Er der ikke det, kan Skattestyrelsen beslaglægge tobakken og tilbageholde den, indtil afgiften er betalt.

I 2018 beslaglagde Skattestyrelsen i alt 8,7 ton vandpibetobak. Af dem var 8,5 ton fundet på en enkelt adresse.