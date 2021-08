Modtager du en sms, der ser ud som om, den kommer fra Skattestyrelsen, skal du være på vagt.

Der er nemlig falske sms'er i omløb.

Det oplyser Skattestyrelsen i et tweet.

Her minder de borgerne om, at Skattestyrelsen udelukkende anvender sms'er til at give information og handlemuligheder.

Falske sms'er i omløb! Er du i tvivl, om en sms er fra os, så husk: Vi skriver kun til dig, for at give dig information og handlemuligheder. Vi vil aldrig skrive et konkret beløb, du skal have tilbage. Klikke aldrig på et link i en sms, hvis du er i tvivl https://t.co/g2xvc80Hwe pic.twitter.com/hxR9IEZb6l — Skattestyrelsen (@Skattestyrelsen) August 17, 2021

»Vi vil aldrig skrive et konkret beløb, du skal have tilbage,« skriver de.

Skattestyrelsen advarer også mod, at man klikker på et link i en sms, hvis man er i tvivl.

Det er ikke første gang, at Skattestyrelsen er ude og advare om falske mails og sms'er med Skat som afsender.

Men en god huskeregel er altså, at Skat aldrig nævner et beløb i de sms'er, de udsender.

Og sender de dig en mail, vil de aldrig bede om dine personoplysninger, dine bank- eller kortoplysninger, eller at du skal oplyse et beløb.