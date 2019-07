»Det er kun virkeligheden, der overgår fantasien.«

Sådan lyder det fra Preben Buchholtz Hansen, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen.

B.T. er med, da Danmarks nye skatteminister, Morten Bødskov besøger Told og Moms.

»Der er jo nogle, der forsøger at snyde. De skal vide, at vi er efter dem - og her har vi jo en målrettet indsats,« siger ministeren, der har glædet sig til besøget.

Når du bestiller en pakke på internettet, så er det her, den bliver tjekket for ulovlige genstande.

Turen begynder ved det internationale postcenter, hvor der kommer pakker ind fra hele verden. Alle pakker bliver tjekket for ulovlige varer.

Tolderne finder mest narkotika, våben og kopivarer, men de finder også indkøb lavet via internettet, der har måtte lade livet undervejs.

»Vi finder nogle gange døde dyr - nogle af dem er også levende. Det er helt katastrofalt,« siger kontroldirektøren.

Han fortæller, at de oftest finder døde eller levende edderkopper og insekter.

Preben Buchholtz Hansen, kontroldirektør i Toldstyrelsen.

»Men vi har også fundet større dyr som for eksempel varaner og andre lignende dyr,« siger han.

Skatteminister Morten Bødskov ser interesseret med, mens tolderne tømmer sæk efter sæk ind i scanneren, så de kan se indholdet af pakken.

I en af pakkerne finder de et våben. Det ligner umiddelbart et armbånd, men åbner man det, så ser man, at der gemmer sig en lille kniv i lukkefunktionen.

»Sådan et kunne man jo nemt få ind på et diskotek,« siger tolderen, mens Bødskov vifter kniven lidt rundt for at demonstrere funktionaliteten.

Bødskov, journalister og peronale var meget glade for de hunde, der hjælper tolderne med deres arbejde. Foto: Amanda Mortensen

Turen går videre til Københavns Lufthavn. Her bliver vi modtaget af endnu en tolder. Han har taget sin hund med, og den vækker stor begejstring hos ministeren, der hilser på hunden før han hilser på tolderen.

På toldkontoret er Told og Moms samlede fangst skrevet på en stor hvid tavle.

1,1 kg heroin

1,6 kg kokain

532 khat

1.0388.375 ciagretter

960.696 gram vandpibetobak

1.639 dyr

1.582 våben

Men det er faktisk ikke kun i bagagen og via pakkepost folk fragter ulovlige genstande. De gør det også i maven.

I løbet af det seneste år har tolderne fundet narkotika i maven på fire forskellige mennesker.

Nils Bøyesen, daglig leder af tolden i Københavns Lufthavn Foto: Amanda Mortensen

Nils Bøyesen, der er daglig leder af tolden i Københavns Lufthavn, fortæller at nogle har helt op til et kilo narkotika i maven.

Han viser Morten Bødskov en række røntgenbilleder af kroppe, hvor man kan se store hvide plamager i området, hvor tarmene er. De scanner cirka hundrede mennesker om året.

»Vi anbefaler ikke, at man gør forsøget. Vi er gode til at fange dem, der prøver,« siger Nils Bøyesen.

Morten Bødskov afslutter dagen med at hylde tolden. Han er glad for at se, at indsatsen virker.