Gratis flyttehjælp og 15.000 skattekroner i lommepenge. Det har kriminelle fået for at flytte ud af et ghettoområde i Odense. Til ingen verdens nytte.

For Risingområdet ender efter alt at dømme med at blive stemplet som 'hård ghetto' næste år trods det kontante tilbud til dømte beboere om at pakke deres habengut og smutte.

»Vi har belønnet kriminelle, og vi er ikke lykkedes med det, vi ville opnå. Det var en chance, vi tog, og det var et forsøg værd,« siger direktøren for boligselskabet FAB, Jacob Michaelsen.

Han fortryder ikke, at beboere, der i 2019 er dømt efter straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer, har fået tilbudt penge finansieret af Odense Kommune samt tre almene boligselskaber for at flytte væk.

Men han har det personligt svært med beslutningen, lyder det.

»Personligt har det været en af de mest vanskelige beslutninger, jeg har skullet træffe i mit professionelle virke. For det er jo helt skævt at give penge til kriminelle,« siger han.

Beboer i Risingområdet Allan Sejr Christensen har forståelse for, at skattekroner er brugt og spildt i forsøget på at nedbringe antallet af kriminelle. Men han er principielt imod tiltaget.

»Jeg synes ikke, at det er en god ide at belønne kriminelle for at flytte, men man skal nogle gange prøve ting af og få nogle erfaringer,« siger han.

Er det en god ide at betale kriminelle for at flytte?

Havde 12-15 personer i Risingområdet taget imod pengene og var flyttet, ville boligblokkene ikke ende på listen over 'hårde ghettoområder', hvilket sandsynligvis vil indebære nedrivning af boliger med en anslået trecifret millionregning til følge.

Men for få har takket ja til det kontroversielle tilbud.

»Vi er lykkedes med at få én til at flytte ud inden for tidsgrænsen, mens endnu en nu er ved at flytte,« siger Jacob Michaelsen og fortsætter:

»Det er overvejende sandsynligt, at vi kommer på listen over 'hårde ghettoer' næste år.«

Risingområdet er en ghetto Det udsatte boligområde er på ghettolisten, fordi der bor mere end 1000 i området, og andelen af indvandrere og efterkommere er over 50 procent. Derudover opfylder man tre ud af fire kriterier: For mange er uden for arbejdsmarkedet, for mange har fået en dom for at have overtrådt enten straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Og for mange beboere mellem 30 og 69 år kun en grundskoleuddannelse.

»Medmindre politikerne kommer i tanke om, at det er en god ide at lade boligorganisationerne selv fremlægge resultaterne for det aktuelle år.«

Han henviser her til, at Boligministeriet bruger tal fra året før til at måle kriminalitet, arbejdsløshed, indkomst og uddannelsesniveau blandt beboerne.

Dermed er tallene fra 2019 afgørende for Risingområdets status i 2020. Og den status er altså, at Risingområdet for femte år i træk vil være at finde på ghettolisten næste år.

Det betyder automatisk, at boligerne i det nordøstlige Odense objektivt er en 'hård ghetto'.

Jacob Michaelsen fortæller, at tilbuddet om betalt flyttehjælp og lommepenge fortsat vil gælde i 2020 i håb om, at ministeriet om et år vil kigge på Odense Kommunes og boligselskabernes egne tal frem for de verificerede tal fra Danmarks Statistik, der kommer med et års forsinkelse.

Sker det ikke, står omkring halvdelen af de 1.331 beboere til at blive genhuset. Og det er ikke spor morsomt at overbringe den besked, lyder det fra Jacob Michaelsen.

Han har erfaringen, fordi FAB også har boliger i den hårde ghetto Vollsmose.

»At skulle fortælle folk, at deres huse skal rives ned, og at de skal genhuses, er der ikke noget godt i. Folk bliver virkelig kede af det,« siger Jacob Michaelsen.