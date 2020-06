Mange danskere kan med fordel hæfte sig ved, hvad skatteekspert Henning Boye Hansen forklarer om at have arbejdet hjemme under corona-krisen.

For tusindvis af pendlere risikerer et skattesmæk, hvis de ikke ændrer i forskudsopgørelsen. Og hvis man uberettiget forsøger at få det fulde befordringsfradrag, selvom man ikke er mødt på sin arbejdsplads alle dage i foråret, vil det sandsynligvis blive opdaget af Skats systemer.

»Det er faktisk ret snedigt indrettet,« siger Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent hos revisionsselskabet BDO Danmark.

Han forklarer, at det påhviler arbejdsgiverne at indberette, hvis en medarbejder har haft hjemmearbejdsdage. Én enkelt registreret arbejdsdag fra hjemmet vil alarmere Skat, lyder det.

»Der findes en rubrik, hvor arbejdsgiveren skal krydse af, om den ansatte har arbejdet hjemme.«

»Hvis der bare én gang er sat kryds for en lønperiode, beregner skattemyndighederne ikke automatisk befordringsfradrag. Så skal skatteyderen selv beregne sit fradrag,« siger Henning Boye Hansen og fortsætter:

»Når man selv skal til at beregne, bliver man tvunget til at opgive antallet af dage, man kan trække fra.«

Dermed bliver det automatiske overførte antal kilometer, som en lønmodtager har angivet på selvangivelsen fra tidligere år, hvis vedkommende har mere end 12 kilometer til arbejde og kører frem og tilbage hver dag, nulstillet.

Personen skal nu selv til at indberette antal dage med fremmøde på arbejde.

Og så går det ikke at forsøge at få fradrag for alle arbejdsdage, da Skat altså ved besked om hjemmearbejdet.

»Det er ikke, fordi man ikke kan snyde, men man skal vide, at Skat har fået at vide, at man har arbejdet hjemme. Så man kan ikke skrive, at man har et befordringsfradrag på 220 dage (typisk antal arbejdsdage på et år, red.).«

»Jeg garanterer dig, at Skat vil indbygge automatiske kontroller, hvor systemet vil bippe, hvis der er et højt befordringsfradrag fra en person, der har arbejdet hjemmefra. Så bliver man udtaget til kontrol.«

Og det kan blive en bekostelig affære:

»Hvis man bevidst indtaster et for højt befordringsfradrag, er det skattesnyd og kan straffes med en bøde, som typisk vil være én ekstra gang skat,« siger Henning Boye Hansen.