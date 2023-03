Lyt til artiklen

»Det ser jo ikke godt ud, men vi kan ikke rigtigt gøre mere, end vi har gjort.«

»Vi kan krydse fingre. Er på vej til Italien og er hjemme søndag,« skriver plastikkirurgen.

Vi er tilbage i 2019, hvor Isabella Grundtvig Larsen er efterladt i et smertehelvede. Hendes brystforstørrende operation er gået galt, og hun skiftevis besvimer og kaster op af smerter.

Den danske plastikkirurg Waseem Ghulam, som har opereret hende på Gildhøj Privathospital, er rejst på ferie, skriver han. Isabella Grundtvig Larsen skal i stedet gå til lægen, fortæller han hende.

»Og måske burde du se, om du kan få en tid hos egen læge, inden de lukker,« skriver han.

B.T. har fået indsigt i patientforløbet med mails, sms’er og en klage til sundhedsmyndighederne. Det har ikke været få gange, at Isabella Grundtvig Larsen har haft brug for lægehjælp i forbindelse med sit forløb. Men ifølge hende har den ansvarlige kirurg Waseem Ghulam svigtet.

»Hver gang forsøgte han at skubbe ansvaret over på det offentlige. Han var jo på ferie,« siger hun.

Det koster det offentlige mellem 37.000-43.000 kroner, hver gang en patient eksempelvis skal behandles for infektion efter en brystforstørrende operation i det private. Det viser gennemsnitstal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Isabella Grundtvig Larsen er langtfra den eneste patient, som er blevet behandlet i det offentlige, efter en kosmetisk operation af Waseem Ghulam. Det samme er sket for Rebecca Skowronek, som også i 2019 fik en brystforstørrende operation, og hun udviklede i den forbindelse slem infektion.

Rebecca Skowronek fortæller også, at hun ikke oplevede at få den hjælp fra Waseem Ghulam, som hun havde behov for. Henover en weekend kort efter operationen fik hun det gradvist værre og blev til sidst indlagt akut på et hospital.

Det er igen en omkostning på mellem 37.000-43.000, som ender hos det offentlige.

I hospitalsjournalen fra indlæggelsen står der: »21-årig kvinde henvist fra plastikkirurg Waseem Ghulam (...) da han ikke har mulighed for at tilse …«

B.T. har talt med 21 danske kvinder, der de seneste fire år har haft forskellige mareridtsforløb efter en operation af plastikkirurgen Waseem Ghulam, som gentagne gange har fået alvorlig kritik af sundhedsmyndighederne i sager fra både Danmark og Sverige, hvor han arbejder.

Ni af kvinderne, som B.T. har talt med, har været indlagt på offentlige hospitaler, og tre har fået hjælp hos egen læge til sårbehandling.

Det er dog slet ikke optimalt for det offentlige såvel som patienten, fastslår flere eksperter.

Konsekvenserne af Waseems operationer Ni kvinder har været indlagt på hospitalet for at modtage behandling for infektioner og blødninger, flere kvinder har været sygemeldte i månedsvis på grund af åbne, betændte sår, der ikke vil hele, og syv kvinder har manglet et eller begge bryster på grund af alvorlig infektion.

»Det er for nemt at spille den over til den offentlige sektor og sige, at det må I tage jer af. Det er altså ikke sådan, det skal foregå,« siger Bjarne Alsbjørn, tidligere overlæge i plastikkirurgi.

Han mener, at privatpraktiserende læger og skadestuelæger ikke har tilstrækkelig indsigt i plastikkirurgi, som er et speciale. Derudover har de offentlige sygehuse i forvejen travlt.

Så det er også farligt for patienterne?

»Ja, det er det da.«

»Når man er på ferie, så skal man selv sørge for en kvalificeret erstatning,« siger Bjarne Alsbjørn.

Det samme mener Janne Horn, som er overlæge i plastikkirurgi og klinikejer.

Citadellkliniken i Landskrona i Sverige. En privatklinik, der foretager kosmetiske operationer. Det er her, Waseem Ghulam har opereret de kvinder, som B.T. har talt med. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Citadellkliniken i Landskrona i Sverige. En privatklinik, der foretager kosmetiske operationer. Det er her, Waseem Ghulam har opereret de kvinder, som B.T. har talt med. Foto: Bax Lindhardt

Hun ser helst, at patienterne ikke går til det offentlige eller ringer til lægevagten, hvis der opstår komplikationer. Hun kender patienten og vil selv tage sig af tingene, som hun siger.

Derfor udleverer hun altid sit telefonnummer til patienten og kan altid kontaktes.

»Mobiltelefonen ligger ved min hovedpude, når jeg sover. Sådan er det. Det har jeg altid sat en ære i. Patienten skal kunne få fat i mig. Laver man det her, så har man vagt 24/7,« siger Janne Horn.

Flere kvinder, som er blevet opereret af Waseem Ghulam, har oplevet, at han er svær at få fat på og ikke tilser dem ved komplikationer efter operationen. B.T. har derfor spurgt ham, hvordan han forholder sig til kritikken og til eksperternes udtalelser om problemerne ved at lade det offentlige sundhedsvæsen tage sig af komplikationerne.

Det har ikke været muligt at få et interview med Waseem Ghulam, som i stedet på mail svarer, at han altid henviser til en kollega, hvis han er på ferie. Men det kan ske, at hele klinikken holder ferie samtidig. I de tilfælde må patienten opsøge egen læge, forklarer han.

Det samme er tilfældet, når klinikken er lukket, og han selv holder weekend.

Bag om 'Skåret i stykker' B.T. har talt med 21 kvinder, der er blevet opereret af kirurg Waseem Ghulam i perioden april 2018 til juni 2022. I hver enkelt sag har B.T. fået dokumentation for kvindernes forløb. B.T. har også indhentet mail, sms-korrespondance og billeder i kvindernes sager. Derudover har B.T. søgt aktindsigt i relevante dokumenter om Waseem Ghulam ved Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, de svenske sundhedsmyndigheder IVO, HSAN og Socialstyrelsen. Artiklerne er skrevet på baggrund af relevante journaler, interview med patienter, aktindsigter og interview med eksperter i både plastikkirurgi og sundhedsjura. B.T. har løbende forelagt Waseem Ghulam research og kritik og har flere gange tilbudt ham et mundtligt interview. Det har Waseem Ghulam ikke ønsket, men har i stedet sendt B.T. en række mailsvar. B.T. har også indhentet en fuldmagt fra de kvinder, der står frem i podcast og artikler, hvor de giver deres samtykke til, at Waseem Ghulam må udtale sig om deres sager til B.T. Det har Waseem Ghulam afslået med henvisning til hans tavshedspligt som læge. Projektet udkommer også som podcast. Du kan høre den her.

»Det er normal procedure. Det er samme procedure for klinikker i Danmark,« siger han.

Waseem Ghulam fastholder også, at alle patienter tilbydes en akut vurdering ved behov.

B.T. har dog ikke i nogen af de mails, hvor Waseem Ghulam skriver til sine patienter, at han holder ferie, kunnet se, at han henviser til en anden plastikkirurg, som patienten kan kontakte i stedet.

Derimod er der flere eksempler på, at Waseem Ghulam beder sine patienter rette henvendelse til deres læge eller offentlige sygehuse, når de oplever problemer.

