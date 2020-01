I sommer aflagde det amerikanske rockband Bon Jovi besøg på Slagmarken i Sønderborg. Uheldigvis har arrangementet genereret et større underskud, og tilbagebetalingen overlader man delvist til skatteborgerne.

Det er nemlig gået sådan for sig, at de skattebetalende Sønderborg-borgere skal betale halvdelen af underskuddet på cirka tre millioner kroner.

Det skriver JydskeVestkysten.

Og med den melding krævede den lokale Venstre-politiker Peter Thomsen ved et byrådsmøde 18. december 2019 større indsigt i regnskabet. En indsigt, hverken ham eller de øvrige medlemmer har fået nu mere end en måned efter forespørgslen.

Han undrer sig blandt andet over et beløb på 2,3 millioner kroner, der er givet som konsulentbistand til foreningen Kultur i Syd, som arrangerer kulturarrangementer i området og også er arrangøren bag Bon Jovi besøget.

»Det er meget uigennemsigtigt. Skal Sønderborg Kommune dele underskuddet og i samme åndedrag tilføre Kultur i Syd et rimeligt stort beløb?« lød det fra Peter Thomsen ifølge JydskeVestkysten.

Borgmester Erik Lauritzen (S) oplyser til JyskeVestkysten, at han beklager, og at regnskabet først vil være tilgængeligt til marts af praktiske årsager.

Han undrer sig også over, at Venstres Peter Thomsen er utålmodig.

Borgmesteren orienterede nemlig gruppeformændene om ventetiden på et møde tirsdag, siger han til mediet. Der var ingen protest.

Han mener også, at der er grænser for, hvor stor indsigt man kan få i andres regnskaber. Især for Kultur i Syd, der har en række samarbejdspartnere.

Bon Jovi-arrangementet på Slagmarken kostede 28 millioner kroner, men skabte kun indtægter for i alt 25 millioner kroner.

Billetterne til koncerten, der havde rockbandet Def Leppard som opvarmning, kostede 350 kroner.