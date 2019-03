Værktøj, der bruger maskinlæring, holder øje med fejl i årsopgørelser. Atypisk adfærd bliver tjekket manuelt.

Med et nyt digitalt kontrolværktøj vil Skattestyrelsen sætte ind over for folk, der enten taster forkert eller måske endda svindler i årsopgørelsen.

Det kommer første gang i brug, når det fredag aften bliver muligt at se sin årsopgørelse på nettet. Det skriver Skattestyrelsen i en meddelelse fredag.

Skattestyrelsen åbner først formelt for årsopgørelserne på mandag. Men som tidligere år har myndighederne valgt at køre en test nogle dage i forvejen.

Det nye digitale kontrolværktøj skal gennemgå borgernes indtastninger.

Det anvender maskinlæring til at udpege årsopgørelser til manuel gennemgang, forklarer Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen

- Vores nye værktøj finder det, der stritter. Modellen samler alle de data, vi har om borgernes skatteindtægter, og sammenholder dem med de indtastninger, som cirka 700.000 borgere kommer til at foretage de næste uger, siger hun.

Systemet analyserer de ændringer, man indtaster i systemets felter med fradrag.

Og hvis man udviser "atypisk adfærd", kan man blive udsat for et ekstra tjek eller måske se frem til en henvendelse.

- Atypisk adfærd kan for eksempel være et ungt menneske med beskedne indtægter, hvor vi ser store fradrag på tab på aktier eller værdipapirer, som vi ikke kender til, siger Karoline Klaksvig.

- Det kan være en fejl. Men det kan også have den naturlige årsag, at man har fået nogle aktier i konfirmationsgave, som man nu har solgt med tab.

Myndighederne har været mellem otte og ti måneder om at udvikle værktøjet, forklarer Karoline Klaksvig.

Hvor mange man håber på at fange med det, ønsker underdirektøren ikke at sætte tal på, da det er helt nyt.

Hun mener heller ikke, at der er tale om øget overvågning af borgerne.

- Der er slet ingen grund til at blive bekymret, for vi har allerede alle de her oplysninger. Vi kunne også gennemgå dem én for én. Men nu kan vi gøre det mere effektivt. Så der er ikke noget i den forstand, der er ændret, siger hun.

I alt er der 4,6 millioner årsopgørelser, men kun 15 procent - eller cirka 700.000 borgere - har hvert år ændringer til den.

Skattestyrelsen er én af de syv nye styrelser, som 1. juli 2018 erstattede Skat.

En anden af de syv styrelser, der har fået navnet Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, står bag det nyudviklede skattevåben.

/ritzau/