Som noget helt nyt sender Skattestyrelsen servicebreve til en bestemt række borgere.

Det er dem, der i den kommende måned har B-skat eller restskat, som forfalder måneden efter.

Sådan lyder det fra Skat i en pressemeddelelse.

Årsagen til servicebrevene er blandt andet for at få flere til at betale til tiden, at få flere tilmeldinger til betalingsservice og derved højne betalingsprocenten.

Det er som sagt første gang, at styrelsen udsender denne type breve, som vil blive sendt til borgerne via Digital Post og blive navngivet: 'Du skal snart betale næste rate B- eller Restskat'.

»Vi ønsker med dette nye tiltag at minde borgere om at få betalt deres B-skat eller restskat inden en rate forfalder til betaling. Det skal ikke forstås som en opkrævning, men snarere som en venlig påmindelse – en form for et servicebrev,« siger underdirektør i Skattestyrelsen Rikke Busk Ginnerup.

»Vi håber med brevudsendelsen også at få en tættere dialog med borgere, så vi undervejs kan hjælpe enkelte, der måtte ønske at indgå betalingsaftaler i forbindelse med restskat eller med ændringer af forskudsopgørelsen i forbindelse med indbetalingen af B-skatter.«

Indsatsen er del af Skattestyrelsens styrkede indsats om at intensivere vejledningen overfor borgere og virksomheder og understøtte fleksible løsninger, som gør det lettere at betale sine skatter og afgifter til tiden.

»De her mange breve er derfor et forsøg på at hjælpe borgerne med at gøre det rigtigt. Skat er ikke enkelt for mange. Det ved vi godt, og det er jo blandt andet derfor, vi er her,« siger underdirektør i Skattestyrelsen, Rikke Busk Ginnerup.