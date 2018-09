Står det til regeringen, skal det danske skattevæsen fremover have færre penge til at jagte kriminelle og udenlandske virksomheder, der snyder i skat. Det viser tal fra regeringens finanslovsforslag, hvor det fremgår, at bevillingen til skattemyndighedernes indsats mod international skatteunddragelse og økonomisk kriminalitet falder med knap 56 milioner kroner fra 2018 til 2022. Det skriver Avisen.dk.

Allerede fra årsskiftet skal der spares 10 millioner kroner på området. Ifølge et notat fra LO svarer den samlede besparelse til prisen på 100 skattemedarbejdere.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, er bekymret for, at besparelserne fører til mere skattesnyd.

- Jeg tager mig til hovedet. Vi ved, at der hele tiden sker forsøg på at unddrage sig dansk skattebetaling via blandt andet skattely, og derfor er det en helt forkert vej at gå, hvis man vil spare på den her indsats, siger Jesper Petersen til Avisen.dk.

Foreningen FSR Danske Revisorer frygter også, at en besparelse på indsatsen mod international skattesnyd og økonomisk kriminalitet vil føre til mere skattesnyd.

- En besparelse på det her område vil øge risikoen for, at flere skatteunddragere slipper uden om myndighederne. Og lige netop når vi taler international skatteunddragelse, er der jo tale om en gruppe, som man skal have meget fast hånd om, siger Mette Bøgh Larsen, skattechef i FSR Danske Revisorer, til Avisen.dk.

Hos Dansk Folkeparti vil man nu spørge skatteminister Karsten Lauritzen om baggrunden for den planlagte nedgang i pengestrømmen til skattevæsenet.

- Det virker jo mærkeligt, hvis man allerede nu vil spare på blandt andet international skatteunddragelse, når det er et område, hvor Skat er og har været ganske udfordrede, siger Rene Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti til Avisen.dk.

Avisen.dk har forsøgt at få et interview med skatteminister Karsten Lauritzen for at spørge nærmere ind til den faldende bevilling til Skattestyrelsens indsats mod international skatteunddragelse og økonomisk kriminalitet. Det har dog ikke været muligt, men i et mailsvar til Avisen.dk oplyser skatteminister Karsten Lauritzen, at "indsatsen mod international skatteunddragelse er et vigtigt og højt prioriteret område".

- Det er et af de områder, hvor indsatsen bakkes op af et enigt Folketing. Alle Folketingets partier – inklusive Socialdemokratiet – indgik i maj sidste år en politisk aftale, som afsatte 100 mio. kr. ekstra til området frem til 2021, skriver Karsten Lauritzen i mailsvaret til Avisen.dk.

- Jeg forventer bestemt, at indsatsen fortsætter efter 2021, men det kræver, at der findes finansiering, som skal findes på finanslovsforhandlingerne om to år. Det er jeg som skatteminister positiv over for, tilføjer ministeren.