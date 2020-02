Skattestyrelsen rejser erstatningskrav på 880 millioner kroner mod ni udenlandske banker i sag om svindel med udbytteskat.

Det oplyser fagdirektør i Skattestyrelsen, Kenneth Joensen, på et pressemøde.

Erstatningskravet kommer som forlængelse af udbyttesagen, som drejer sig om, at et netværk af banker, aktiehandlere og advokater har hevet milliarder ud af europæiske statskasser ved at snyde med udbytteskat.

Skattestyrelsens stævnede i december 2018 en udenlandsk pensionskasse for omtrent 900 millioner kroner, som blev uberettiget udbetalt som refusion af udbytteskat.

I september 2019 stævnede Skattestyrelsen så en bank, der var en del af bankordningen, for et tilsvarende beløb.

Kammeradvokaten har efterfølgende indstillet, at Skattestyrelsen også retter erstatningskrav mod de ni udenlandske banker, som har været involveret i sagen.

Der er altså tale om at inddrage yderligere ni banker i sagen, hvor der allerede er anlagt retssager mod den udenlandske pensionskasse og en bank. Der er derfor ikke tale om "nye penge".

/ritzau/