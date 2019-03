Når du mandag – eller måske allerede i weekenden – tager et smut forbi skat.dk og begynder at rette i din årsopgørelse, bliver du overvåget.

Skat udruller nemlig et nyt digitalt kontrolvåben, som skarpt følger med i dine indtastninger.

Det skriver Politiken.

Det nye system analyserer de ændringer, du indtaster i systemets felter med fradrag.

Formålet er at spotte alt fra hændelige fejl til overlagte forsøg på at snyde dig til et højere fradrag.

Hvis de oplysninger, du indtaster, afviger for kraftigt fra det mønster, Skat forventer fra dig, bliver du udtaget til kontrol.

»Den nye model kan overskue enorme datamængder og er i stand til løbende at gennemgå de årsopgørelser, der dannes,« siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, til Politiken:

»Dermed får vi et nyt værktøj, der kan identificere de årsopgørelser, der skal have et ekstra manuelt tjek – uanset om det drejer sig om simple fejl eller forsøg på snyd.«

Hidtil er danskernes indtastninger blevet kontrolleret med stikprøvekontroller. Det forventes, at det nye system vil opfange langt flere fejl og forsøg på snyd.

Skat indførte allerede sidste år et værktøj, der skulle blokere for indtastninger, som virkede ulogiske.

På lidt over en uge markerede systemet 26.000 gange, at danskere havde indtastet forkerte oplysninger ved en fejl eller i et forsøg på at snyde, skrev Politiken.

Skat vil ikke fortælle, hvor mange fejl og forsøg på fusk, de regner med at opfange med det nye system.