Interessen for at få udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriepenge er enorm.

Men nu kommer Skattestyrelsen med en advarsel til alle jer, som vælger at få pengene udbetalt. Det gælder især én bestemt gruppe danskere.

For vælger du at få udbetalt pengene, skal du også holde øje med forskudsopgørelsen, lyder det fra Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Ellers risikerer du at få en kedelig overraskelse til næste år.

At du har indbetalt for lidt i skat og dermed får et skattesmæk.

Og Skattestyrelsen taler af erfaring. For problematikken var den samme, da der sidst blev pumpet indefrosne feriepenge ud til danskerne med henblik på at sætte skub i forbruget efter coronakrisen.

»Vi oplevede ved forrige udbetalingsrunde i efteråret en del borgere, der ringede til Skattestyrelsen, fordi de var i tvivl om skatten i forbindelse med feriepenge. Vi fik også enkelte henvendelser, da årsopgørelsen åbnede for nylig, og derfor opfordrer vi til, at man tjekker sin forskudsopgørelse, hvis man vil undgå et skattesmæk,« siger underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig, i pressemeddelelsen.

Der er særligt en gruppe borgere, der skal huske at angive de indefrosne feriepenge.

»Hvis man betaler topskat, eller hvis man har en samlet indkomst lige under topskattegrænsen, er det særligt vigtigt at huske feriepengene på forskudsopgørelsen, ellers kan de give et skattesmæk, der kan mærkes,« siger Karoline Klaksvig.

Derfor opfordrer Skattestyrelsen alle, som vælger at få udbetalt feriepengene, til at tjekke, om der er trukket skat af pengene, når de går ind på bankkontoen. Det vil også fremgå, når du søger om at få feriepengene udbetalt på borger.dk.

Er der ikke betalt skat af pengene, bør du tjekke din forskudsopgørelse og undersøge, om den skal justeres.

Skattestyrelsen anbefaler, at du i så fald angiver det fulde beløb, du får udbetalt, på forskudsopgørelsen.

De sidste to ugers indefrosne feriepenge blev frigivet onsdag. Alene det første døgn valgte over 800.000 danskere at få udbetalt pengene.