Skattestyrelsen har fundet fejl i 90 procent af en række sager om moms og sendt store ekstraregninger.

Skattestyrelsen har siden 2021 sendt ekstra momsregninger til små- og mellemstore selskaber for 191 millioner kroner.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Regningerne er sendt som led i et kontrolprojekt, hvis formål er at holde ekstra øje med problematisk momsadfærd i netop sådanne virksomheder.

Specifikt gælder det selskaber, som én eller flere gange slet ikke har angivet deres moms, selskaber, som har fået afvist deres ansøgning om momsregistrering, eller selskaber, der helt er blevet tvangsafmeldt momsregistreringen.

- Det er selvfølgelig ikke i orden, når et selskab fortsætter driften, selv om Skattestyrelsen har inddraget dets momsregistrering, siger fungerende selskabsskattedirektør Kim Tolstrup fra Skattestyrelsen i pressemeddelelsen.

- Endnu værre er det, hvis man driver virksomhed, der kræver momsregistrering, og slet ikke har fået godkendt en ansøgning om registrering

For selskaber, der slet ikke får angivet moms i en eller flere angivelsesperioder, viser analyser i Skattestyrelsen, at der er stærkt øget risiko for væsentlige fejl.

Samlet set var der fejl i cirka 90 procent af sagerne.

- Når der er fejl i ni ud af ti af de sager, der åbnes, skyldes det, at vi har dygtige folk på opgaven, der ved, hvor de skal finde fejlene, siger Kim Tolstrup.

- Men det betyder desværre også, at der er noget at komme efter i alt for mange selskaber med denne momsadfærd. Det er derfor, vi stiller skarpt på dem, og det fortsætter i de kommende år.

Kim Tolstrup udtaler yderligere, at brud på reglerne om moms medvirker til blandt andet konkurrenceforvridning for de selskaber, der gør det, de skal.

- Det er selvfølgelig ikke i orden, og det viser vi dem blandt andet igennem disse kontroller, siger han.

/ritzau/