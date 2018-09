Der er i løbet af et år kommet omkring 100 flere chefer til i det danske skattevæsen, der også er i gang med at ansætte flere tusinde medarbejdere. Fagforbundsformand forholder sig afventende.

Der har været livlig aktivitet på chefgangene i landets skattekontorer i det seneste år. 25 procent flere chefer - knap 100 i alt - er kommet til, viser en opgørelse, som Administrations- og Servicestyrelsen har lavet for erhvervsmediet Finans.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) forklarer over for mediet, at væksten kun er midlertidig. Der bliver ansat chefer før der bliver ansat medarbejdere på gulvet.

»Det er dem, der skal sikre, at vi også får ansat de rigtige medarbejdere,« siger han til Finans.

Skattestyrelsen er på plads sammen med dele af tre andre styrelser i det tidligere hovedsæde for Skat på Østbanegade i København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Skattestyrelsen er på plads sammen med dele af tre andre styrelser i det tidligere hovedsæde for Skat på Østbanegade i København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

De mange flere medarbejdere skal blandt andet råde bod på, at det daværende Skat var for dårlig til at inddrive gæld.

Mens udviklingen har fået både regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, og Socialdemokratiet til at kræve en redegørelse af skatteministeren, slår Dansk Told- og Skatteforbund koldt vand i blodet.

»Skat befinder sig i en ombygningsfase. Det ved vi. Vi ved også, at når man etablerer syv nye styrelser, så kommer der et vist antal ekstra chefer. Men vi ved jo også, at der kommer flere medarbejdere. Først når vi ser det endelige resultat, kan vi vurdere, hvordan det ser ud,« siger han til B.T.

Han er dog »altid bange for, at der kommer for mange høvdinge i forhold til indianere,« som han formulerer det.

»Jeg skal nok få at vide af mine medlemmer, hvis der er for mange chefer. Der vil være kontant afregning,« siger han.

De syv nye skattestyrelser er etableret, men er stadig i gang med at udflytte eksisterende medarbejdere og rekruttere nye.

Ifølge tal fra Finansministeriet forudsættes det, at der i 2018 vil være 7.406 ansatte i skattestyrelserne, hvilket er 12,8 procent flere end sidste år. I 2021 skal der være 8.700 medarbejdere i skatteforvaltningen.

B.T. ville gerne have interivewet skatteministeren til denne artikel, men det har ikke været muligt.