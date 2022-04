Stribevis af fødevareovertrædelser har fået store konsekvenser for en af Burger Kings restauranter, der nu er blacklistet som et af branchens brodne kar.

Som B.T. forleden fortalte, har Burger King i Hillerød for nylig fået en sur smiley og bøde på grund af dårlig rengøring, hvilket ikke er første gang.

Burgerrestauranten har fået sanktioner på tre af de seneste fire kontrolbesøg i form af to sure smileys og en indskærpelse – en mellemglad smiley.

Fødevarestyrelsen har derfor sat Burger King i Hillerød på en særlig liste over 'virksomheder med dårlig regelefterlevelse'.

Det får nu burgerkædens administrerende direktør i Norden til at reagere.

»At Burger King Hillerød ikke lever op til Fødevarestyrelsens krav, tager vi meget alvorligt,« siger Steen Puggaard, som er direktør i King Food Scandinavia, i en skriftlig kommentar til B.T.

»Vi har tydeligvis ikke været hurtige nok. Men nu sætter vi hårdt ind, for at den pågældende restaurant lever op til Fødevarestyrelsens krav og ikke mindst den kvalitet, som vores gæster kender os for,« fortsætter han.

Under det seneste kontrolbesøg fandt Fødevarestyrelsen blandt andet fedtede grønlige og hvide belægninger på en hylde i kølerummet.

Dertil var en kølemontre smurt ind i indtørrede fødevarer, blandt andet mayonnaise og ost.

Også softicemaskinen, kaffemaskinen og sodavandsmaskinerne var ulækre, fremgår det af kontrolrapporten.

Softicemaskinen var fedtet ind i indtørrede mælkeprodukter langs håndtaget, udmundingen samt i åbning og kanter.

Begge sodavandsmaskiner var fedtet ind i indtørret sodavand, blandt andet på alle dysser og drypbakken.

Også på kaffemaskinen blev der fundet indtørrede mælkeprodukter, og drypbakken var fyldt med gamle mælkerester fra dagen før.

I et køleskab i salgsområdet var der ligeledes indtørrede mælkeprodukter i bunden, på hylder og op ad siderne.

Yderligere blev der fundet fritureolie på køkkengulvet og gamle fødevarer under køkkenmaskinerne, og opvaskemaskinen havde rødlige belægninger.

»Vi har sat et professionelt rengøringsfirma på, som sørger for, at alle Fødevarestyrelsens krav overholdes og mere til,« siger Burger King-direktør Steen Puggaard.

Burger King på Sigrunsvej i Hillerød er kommet i uføre hos fødevaremyndighederne. Foto: Google Street View.

På trods af de gentagne problemer har ingen medarbejdere mistet deres job.

»Vi har fået frigjort mere tid til træning af vores personale, og så har vi rykket nogle nye og stærke kræfter til Burger King i Hillerød. Vi arbejder også på at øge bemandingen,« siger Steen Puggaard.

Burger King oplyser, at de ekstra ressourcer er hentet ind fra andre af kædens restauranter.

Fødevarestyrelsen seneste kontrolbesøg, der fandt sted 29. marts, udløste en bøde på 15.000 kroner, hvilket også var tilfældet på det forrige kontrolbesøg.

Fødevarestyrelsen vil i den kommende tid gennemføre skærpede kontroller med to tilsynsførende i stedet for én.

Burgerrestauranten skal desuden betale gebyr for den tid, som styrelsens tilsynsførende medarbejdere bruger på at udføre fødevarekontrollerne.

Burger King har cirka 50 restauranter i Danmark, og samtlige af restauranterne drives af franchisetagere.