Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den skandaleramte Herlufsholm Kostskole og Gods har fået ny rektor og bestyrelse.

Det oplyser skolen i en pressemeddelelse.

Den nye rektor for Herlufsholm Skole og Gods bliver Gitte Nørgaard, der kommer fra en stilling som direktør på Aarhus Business College og har mere end 25 års ledelseserfaring i bagagen.

Gitte Nørgaard starter sit virke på Herlufsholm 1. september 2022.

»Vi er glade for at have en ny rektor og en bestyrelse på plads. Det er vigtige milepæle i den forandringsproces, skolen står overfor. Nu er vores fokus på at få rettet op på problemerne og genskabt tilliden til skolen. Det er ikke noget, vi gør fra den ene dag til den anden,« siger den nyudnævnte forstander, Jon Stokholm.

»Men vi tager fortidens udfordringer alvorligt. Og vi anerkender typen og omfanget af kritikpunkter og forandringer, der skal til. Med den nye bestyrelse og rektor er vi for alvor i arbejdstøjet og fortsætter dialogen med myndighederne om de forandringer, der skal til.«

Den nye bestyrelse: Den nye bestyrelse Bestyrelsen er i henhold til fundatsen blevet valgt og godkendt af den afgående bestyrelse, og den ser ud som følger: • Højesteretsdommer Jon Stokholm, formand/forstander • Forstander på Ranum Efterskole College Olav Storm Johannsen, næstformand • Administrerende direktør Niels Brock Anya Eskildsen • Cand.jur. med egen HR-konsulentvirksomhed Birgitte Nymann • Iværksætter og virksomhedsejer Paul Østergaard • Projektleder Cindie Juul-Larsen, forældrerepræsentant • Chefkonsulent Jane Weise, forældrerepræsentant • Compliance officer Steen H. Christensen, medarbejderrepræsentant • Lektor Liselotte Nymark Jensen, medarbejderrepræsentant

Gitte Nørgaard ser også frem til arbejde også selvom, at der er en del.

»Jeg glæder mig til at tiltræde på Herlufsholm. Det er en skole med et tårnhøjt fagligt niveau beliggende i smukke historiske omgivelser. Men det er klart, at der ligger et arbejde foran os med at sikre, at Herlufsholm er en skole, hvor dannelse, faglighed og et godt kammeratskab går hånd i hånd, og som elever og forældre er trygge ved og stolte af at have tilknytning til,« siger Gitte Nørgaard.

Skolen har i løbet af 2022 været under massiv pres efter, at en TV 2 dokumentar kunne afdække flere krænkelsessager.

Kort tid efter måtte bestyrelsen fyre den daværende rektor, Mikkel Kjellberg.

Og ikke lang tid efter trak hele bestyrelsen sig.

Til sidst følte Kronprinsparret sig nødt til at trække deres børn fra Herlufsholm.