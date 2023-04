Forleden kom det frem, at direktøren for rådgivningsvirksomheden Finans Team blev beskyldt for million-svindel.

Nu er hans virksomhed kommet under konkursbehandling.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Ifølge mediet er Michael Bak, der er virksomhedens direktør, blevet anmeldt til Finanstilsynet og meldt til politiet for bedrageri af flere kunder.

I alt skal han være beskyldt for at svindle for op mod 15 millioner kroner.

Finans oplyser, at han har erkendt at have stjålet kundernes penge og svindlet med falske lånebeviser. Han sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen frem til 19. maj.

Af Statstidende fremgår det, at Retten i Aarhus den 21. april har taget Finans Team ApS 'under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.04.2023'.

»Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 21.04.2023,« lyder det videre.