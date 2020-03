Den stærkt kritiserede politidirektør på Bornholm, Kit Claudi Grøn-Iversen, fratræder nu helt sin stilling efter aftale med Rigspolitiet.

Bornholms Politi bekræfter over for Ritzau, at Kit Claudi Grøn-Iversen stopper som politidirektør.

30. januar kom det ellers frem, at stabschefen fra Østjyllands Politi, Frits Kjeldsen, blev konstitueret politidirektør i Bornholms Politi, da Kit Claudi Grøn-Iversen havde meldt sig syg.

Der har været stort fokus rettet mod den nu tidligere politidirektør, siden det i december kom frem, at de ansatte hos Bornholms Politi krævede hende fyret.

Portræt af Kit Claudi Grøn-Iversen, direktør i Bornholms Politi. Foto: Malene Anthony Nielsen

3. december kunne B.T. bringe et brev fra medarbejderne under hende til ledelsen af Rigspolitiet.

Her blev det gjort klar, at der var stor utilfredshed med Kit Claudi Grøn-Iversens ledelsesform.

'Motivationen og trivselen hos medarbejderne er i frit fald. Utilfredshed og frustration over gentagne eksempler på uhensigtsmæssige, autoritære beslutninger og dispositioner præger hverdagen,' stod der i brevet.

I brevet fra medarbejderne i Bornholms Politi blev hun direkte kaldt for diktatorisk som leder.

'Diktatorisk ledelsesform uden inddragelse af ledere og medarbejdere. En ledelsesform, der i høj grad skaber en magtdistance, der på ingen måde passer ind i en moderne dansk arbejdskultur og i stedet kun hæmmer ethvert samarbejde og ødelægger trivselen og tilliden hos medarbejderne,' stod der i brevet.

Kit Claudi Grøn-Iversens stil blev beskyldt for at have klare konsekvenser for alle ansatte i politiet på den såkaldte solskinsø.

'Hun udskælder ledere og medarbejdere i fuld offentlighed og tåler ikke kritiske ytringer af snart sagt enhver karakter,' stod der i brevet.

Her fremgik det ligeledes, at Kit Claudi Grøn-Iversens ledelsesform anses som 'ødelæggende og nedbrydende for arbejdsmiljøet'.

Blå bog om Kit Claudi Grøn-Iversen Født 10. juni 1969 Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1995 Karriere: 2018- Politidirektør, Bornholms Politi 2015-2018 Politidirektør, Fyns Politi 2014-2015 Dekan, Professionshøjskolen UCC 2013- Administrerende direktør og iværksætter, IværkZ 2013 Partner, SCP Consulting A/S 2012-2013 Direktør, Hvidovre Kommune

I slutningen stod direkte, at tilliden til hende som chef er væk.

'Der er derfor ikke længere tillid til hende som organisatorisk leder,' sluttede brevet.

Efter B.T. bragte brevet, meldte Rigspolitiet ud, at sagen skulle undersøges.

»Rigspolitiet har konstateret, at der ikke er et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde i den øverste ledelse i Bornholms Politi, hvilket har konsekvenser for samarbejdsklimaet i hele politikredsen,« sagde Rigspolitets HR-direktør, Ina Eliasen, til B.T.

Politidirektøren Kit Claudi Grøn-Iversen får hård kritik af sine medarbejdere i Bornholms Politi. Foto: Bornholms Tidende

Inden Kit Claudi Grøn-Iversen rykkede til Bornholms Politi, var hun direktør for Fyns Politi.

Her har det været fremme, at 600 betjente var meget utilfredse med hendes ledelse.

Formanden for Fyns Politiforening, Steffen Daugaard, slog dengang fast, at tilliden til hende var væk.

»Samarbejdet har gennem nogen tid været illusorisk, anstrengt og langt fra reelt,« sagde han til Fyens.dk.