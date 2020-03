'Diktatorisk', 'fuldstændig fraværende', 'udskælder ledere og medarbejdere i fuld offentlighed'.

I efteråret kom betjentene hos Bornholms Politi med hård kritik af politidirektøren Kit Claudi Grøn-Iversen. Tirsdag stoppede hun som politidirektør, og den korte melding er denne:

»Rigspolitiet og Kit Claudi Grøn-Iversen er enige om, at hun fratræder stillingen,« siger Eva Bundegaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Bornholms Politi.

Den her meget hårde kritik fra medarbejderne, hvad har den som årsag til, at hun stopper som politidirektør?

Portræt af Kit Claudi Grøn-Iversen, direktør i Bornholms Politi.

»Det kan jeg ikke svare på,« siger hun og beder B.T. om at ringe til Kit Claudi Grøn-Iversen selv.

Det gør B.T. straks.

Hej Kit, nu stopper du som politidirektør, og det vil jeg gerne bede om din kommentar til.

»Der er ingen grund til at kommentere på det. Ring til DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund, red.),« siger hun.

Blå bog om Kit Claudi Grøn-Iversen Født 10. juni 1969 Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1995 Karriere: 2018-2020 Politidirektør, Bornholms Politi 2015-2018 Politidirektør, Fyns Politi. 2014-2015 Dekan, Professionshøjskolen UCC 2013- Administrerende direktør og iværksætter, IværkZ 2013 Partner, SCP Consulting A/S 2012-2013 Direktør, Hvidovre Kommune

Hvorfor det?

»Jeg står nede i Kvickly og har ikke tid til at tale med dig lige nu,« forklarer hun.

B.T. ringer til Torben Gross, der er pressechef hos DJØF.

Han kan meddele, at der er indgået en aftale om fratrædelse med Justitsministeriet, hvilket han siger er normalt, når der er tale om politidirektør.

Politidirektøren Kit Claudi Grøn-Iversen får hård kritik af sine medarbejdere i Bornholms Politi.

Pressechefen forklarer også, at der er tale om helbredsmæssige årsager til, at hun stopper.

Og Kit Claudi Grøn-Iversen har da også været sygemeldt siden 30. januar, hvor stabschefen fra Østjyllands Politi, Frits Kjeldsen, blev konstitueret politidirektør.

Der mangler fortsat svar på, hvad den hårde kritik fra medarbejderne har betydet.

3. december kunne B.T. bringe et brev fra medarbejderne under hende til ledelsen af Rigspolitiet.

Medarbejdernes i Bornholms Politis brev til Rigspolitiet om politidirektøren Kit Claudi Grøn-Iversen.

Her blev det gjort klar, at der var stor utilfredshed med Kit Claudi Grøn-Iversens ledelsesform.

'Motivationen og trivslen hos medarbejderne er i frit fald. Utilfredshed og frustration over gentagne eksempler på uhensigtsmæssige, autoritære beslutninger og dispositioner præger hverdagen,' stod der i brevet, der fortsatte med disse ord:

'Diktatorisk ledelsesform uden inddragelse af ledere og medarbejdere. En ledelsesform, der i høj grad skaber en magtdistance, der på ingen måde passer ind i en moderne dansk arbejdskultur og i stedet kun hæmmer ethvert samarbejde og ødelægger trivslen og tilliden hos medarbejderne.'

Det blev også påstået, at hun 'udskælder ledere og medarbejdere i fuld offentlighed og ikke tåler kritiske ytringer af snart sagt enhver karakter.'

Sagen kort om farcen på Fyn Da Kit Claudi Grøn-Iversen fra 2015 til 2018 havde stillingen som direktør hos Fyns Politi, var kritikken også hård. Hele 600 betjente var meget utilfredse med hendes ledelse. Formanden for Fyns Politiforening, Steffen Daugaard, slog dengang fast, at tilliden til hende var væk. »Samarbejdet har gennem nogen tid været illusorisk, anstrengt og langt fra reelt,« sagde han til Fyens.dk. Ifølge Fyens.dk beklagede Kit Claudi Grøn-Iversen situationen og anerkendte, at hun måtte se indad og kigge på sin ledelsesstil. Hun opfordrede til dialogmøde mellem parterne, som langsomt fik forbedret forholdet og fik samarbejdet op at køre igen. Det var meldingen, inden hun skiftede til Bornholm Politi

B.T. ringer igen til Kit Claudi Grøn-Iversen, der nu har forladt Kvickly.

Hvor meget føler du, at disse beskyldninger fra medarbejderne mod dig har haft en effekt for, at du ikke længere er politidirektør?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det har jeg ikke,« siger hun.

Til gengæld vil hun gerne svare, da B.T. spørger ind til hendes helbred, hvilket jo er aktuelt, da hun i over en måned har været sygemeldt.

Kit Claudi Grøn-Iversen, som har været politidirektør på Fyn siden 2015.

Kan du sige noget om, hvordan du har det?

»Jeg har det fint. Ja, det har jeg. Og jeg har ikke så meget andet at sige,« siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Er du så ikke syg længere, når du siger, du har det fint?

»Jeg tror ikke B.T.s læsere er interesserede i min helbredshistorie, og det synes jeg heller ikke er noget, der kommer hele Danmark ved,« slutter den nu tidligere politidirektør.