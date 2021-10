Senest 1. februar skal lægerne Teit Reuther og Jonas Hertz lukke deres lægeklinik i Charlottenlund.

Det sker efter lægerne gentagne gange har påført regionen unødige lægemiddeludgifter, skriver Politiken.

Avisen har fået indsigt i en afgørelse fra det såkaldte Landssamarbejdsudvalg for Almen Praksis (LSU), hvor det altså fremgår, at lægerne får frataget retten til at drive klinik.

B.T. afslørede tidligere på året, at klinikkens corona-testvirksomhed, Medicals Nordic, slækkede på datasikkerheden og havde kritisable hygiejneforhold ved deres testcentre.

Efter B.T.s afsløringer fulgte Politiken op med en række artikler om mulig systematisk overfakturering og dobbeltfakturering for patientydelser, som patienterne ikke kunne genkende.

»Jeg har politianmeldt lægehuset 7. maj for bedrageri. Det er tydeligt, at lægehuset fakturerer for ydelser, der ikke har fundet sted. Jeg kan ikke genkende to tredjedele af de ydelser, som de ifølge min lægeregning har ydet. Det er ren svindel. Så må de komme med alle deres dyre topadvokater. Det er et grådigt foretagende, vi har med at gøre,« sagde 62-årige Laust Rolighed, til B.T. i maj i år.



Politiken har desuden afdækket, at der skulle være opkrævet ydelser i ansattes og deres familiers cpr-numre.

Af afgørelsen fra LSU fremgår det, at der fra 2018 til 2020 er afregnet 518 ydelser på medarbejdere, der ikke har været tilknyttet lægehuset som patienter. Heraf er der afregnet 47 ydelser i de to ejeres cpr-numre.

Teit Reuther og Jonas Hertz afviser over for Politiken, at der er sket nogen overfakturering af Region Hovedstaden.

De to klinikejere vil nu indbringe afgørelsen fra LSU for domstolene.