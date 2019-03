Danmarks første anlæg og stadion for rafting, kajak, surfing med mere, det planlagte Copenhagen White Water Park i Dragør, bliver ikke til noget.

Det står klart, efter Socialdemokratiet i Dragørs kommunalbestyrelse har valgt at trække støtten til projektet.

»Vi kan ikke være med i projektet længere. Det har efterhånden udviklet sig til en stoledans. Der er en masse andre områder i kommunen, blandt andet institutioner, skoler og ældre, som vi i stedet bør bruge vores energi og penge på efterhånden,« siger Allan Holst, viceborgmester i Dragør Kommune for Socialdemokratiet til TV 2 Lorry.

Dermed er det ikke længere flertal for at arbejde videre med få det store anlæg opført.

Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup (V), bekræfter over for TV 2 Lorry, at projektet nu lægges i graven.

»Med det udgangspunkt, vi har nu, er der ikke opbakning til et projekt som dette,« siger borgmester Eik Dahl Bidstrup til TV 2 Lorry.

»Jeg synes selvfølgelig, at det er ærgerligt, at der er et parti, som springer fra en del af budgetaftalen. Det har jeg aldrig oplevet før. Men det må jeg tage til efterretning,« fortsætter han.

Socialdemokratiet dannede med Venstre og Dansk Folkeparti et snævert flertal for vandsportsanlægget.

Sammen indgik de tre partier i efteråret 2018 et omdiskuteret budgetforlig, hvor 3,5 millioner kroner blev afsat til Copenhagen White Water Park, mens besparelser for i alt 20 millioner kroner ramte områder i kommunen som skoler, daginstitutioner og ældreplejen.

Men med Socialdemokratiets beslutning om at trække støtten, står Venstre og Dansk Folkeparti nu tilbage i Kommunalbestyrelsen med fem medlemmer for projektet, mens de til sammen ti medlemmer fra Socialdemokratiet, Konservative og Tværpolitisk Liste danner et flertal mod Copenhagen White Water Park.

»Set med Dansk Folkepartis øjne var CWWP (Copenhagen White Water Park, red.) bestemt et flot og interessant projekt. Måske er Dragør bare ikke det helt rigtige sted at placere det. Og set med de økonomiske øjne er tidspunktet bestemt heller ikke det rigtige,« lyder det fra de to kommunalbestyrelsesmedlemmer Anne Funk og Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i en fælles udtalelse.

Sagen om white water-parken har været en varm kartoffel i kommunalpolitisk regi i Dragør, siden planerne blev annonceret sidste år.

I det budget, der afsatte millioner til vandparken, blev der skåret på børneområdet i en sådan grad, at en dagsinstitution lukkes, en selvejende børnehave mister sit driftstilskud, og to skolefritidsordninger lukkes.

Det sendte flere hundrede forældre, børn og borgere på gaden i protest mod Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis budgetforlig.