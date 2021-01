Politidirektør i København Anne Tønnes er tidligere kollega til Bettina Jensen.

Alligevel fik Tønnes til opgave at efterforske og dømme den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet for bestikkelse.

Det kan B.T. i dag fortælle efter hård kritik af Københavns Politis efterforskning af den mulige korruptionssag, hvor Bettina Jensen og hendes veninde Mariann Færø i november 2019 i første omgang slap for tiltale.

Københavns Politi vurderede, at der ikke var en habilitetskonflikt, fremgår det af et svar til B.T.

Bettina Jensen og Anne Tønnes er tidligere kolleger i Rigspolitiet. Sidstnævnte var med til at droppe en tiltale mod Bettina Jensen i november 2019. Foto: Bjarne Lüthcke/Anne Bæk Vis mere Bettina Jensen og Anne Tønnes er tidligere kolleger i Rigspolitiet. Sidstnævnte var med til at droppe en tiltale mod Bettina Jensen i november 2019. Foto: Bjarne Lüthcke/Anne Bæk

»Jeg mener, det er en fejl, at Københavns Politi efterforskede sagen. I og omkring toppen af det danske politi er der mange, der kender hinanden og har arbejdet sammen,« siger Jesper Olsen, der er formand for Transparency International.

Det var i 2012 og 2013, at Anne Tønnes og Bettina Jensen arbejdede sammen i Rigspolitiet. Anne Tønnes var strategisk projektleder i Rigspolitiets såkaldte analysesekretariat under Koncernstyring.

I samme periode var Bettina Jensen også en del af Koncernstyring som chef for afdelingen Koncernservice.

»Alene risikoen for inhabilitet er nok til, at efterforskningen burde have været lagt et andet sted,« siger Jesper Olsen.

Mangelfuld efterforskning Efterforskningen af tidligere chef i Rigspolitiet Bettina Jensen og hendes veninde Mariann Færø kritiseres for at være mangelfuld, efter de slap for tiltale i november 2019. Københavns Politi tryktestede ikke kvindernes forklaring om, at Bettina Jensen lavede konsulentarbejde for 790.250 kroner, som hun er mistænkt for at have modtaget i returkommission af Mariann Færø som tak for opgaver for 10,5 mio. kroner. Desuden manglede der fakturaer for 430.875 kroner, og Københavns Politi spurgte heller ikke ind til mail, kontrakter, timeopgørelser eller andet skriftligt materiale, som kunne dokumentere det påståede arbejde. Københavns Politi har heller ikke undersøgt, om Mariann Færø blev overbetalt, da hun på tre år fik udbetalt 10,5 mio. kroner – heraf 4,6 millioner kroner på blot et halvt år. Det på trods af, at Rigspolitiet ikke har kunnet finde dokumentation for arbejde for tre millioner kroner.

Københavns Politi droppede i første omgang en tiltale for bestikkelse, selv om efterforskningen viste, at Bettina Jensen havde modtaget 790.250 kroner af Mariann Færø – ifølge mistanken som tak for opgaver for 10,5 millioner kroner. Derudover modtog Bettina Jensen også pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

Siden er efterforskningen og den manglende tiltale blevet kritiseret. Kun fordi Rigspolitiet klagede til Rigsadvokaten, blev Københavns Politi tvunget til at genoptage efterforskningen i december 2019. Den pågår stadig.

Også rigspolitichef Thorkild Fogde har flere kasketter i sagen.

Da Rigspolitiet i marts 2017 anmeldte Bettina Jensen til Københavns Politi, var han direktør i netop Københavns Politi. Kort efter gav han depechen til Anne Tønnes.

I marts 2020 blev Fogde så rigspolitichef, og dermed lå sagen igen på hans bord – denne gang som anmelder af Bettina Jensen.

Derudover har Thorkild Fogde været chefkollega med Bettina Jensen. I 2012 og 2013 var han politidirektør for det såkaldte politiområde i Rigspolitiet.

Rektor på Folkeuniversitetet og ekspert i offentlig ret Bente Hagelund mener, at der burde være en særlig uafhængig myndighed til at tage sig af sagen.

Thorkild Fogde har også arbejdet sammen med Bettina Jensen i Rigspolitiet. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Thorkild Fogde har også arbejdet sammen med Bettina Jensen i Rigspolitiet. Foto: Niels Christian Vilmann

»Der er et stort personsammenfald inden for politi og justitsvæsen. Folk rykker rundt i systemet og er også i intern konkurrence,« siger hun.

Hun stiller også et retorisk spørgsmål.

»Hvad hvis efterforskningen viste, at der var svigt fra andre personer i Rigspolitiet? Det ville være et dilemma ift. efterforskningen, og det kunne jo få det ansvarlige i Københavns Politi til at frygte for deres karrieremuligheder i Rigspolitiet,« siger Bente Hagelund.

Jesper Olsen fra Transparency International siger:

»Man skal være på den sikre side i sager, hvor politiet undersøger politiet. Derfor kunne en konkret løsning for at undgå personsammenfald være, at efterforskningen blev lagt hos Statsadvokaten i Viborg,« siger han.

Rigspolitiet henviser i et svar til B.T., at det er Københavns Politi, der skal lave habilitetsvurderingen.

Københavns Politi skriver i et skriftligt svar:

»I forbindelse med sagens anmeldelse har Københavns Politi – som det påhviler alle offentlige myndigheder – vurderet, om der er noget til hinder for at behandle sagen, for eksempel inhabilitet i forhold til de involverede i sagen. Det har vi vurderet ikke var tilfældet,« lyder det i et skriftligt svar fra presseenheden, der fortsætter:

Få overblik over sagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

»Københavns Politi har specialiserede afdelinger med mange års erfaring i at behandle særligt vanskelige sager, som eksempelvis kan involvere ansatte i dansk politi, og som ikke er omfattet af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds kompetence. Som følge af de generelle regler om forelæggelse blev sagen undervejs forelagt Statsadvokaten i København, som tiltrådte sagens afgørelse.«

B.T. har ikke fået svar på, om Anne Tønnes kender Bettina Jensen, eller om hun løbende er blevet orienteret om efterforskningen.