Skandalen om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fortsætter med uformindsket styrke.

Som B.T. kunne afdække tirsdag, anmeldte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse allerede i 2016 en ansat for bestikkelse til politiet.

Nu viser det sig, at statens vagthunde i Rigsrevisionen heller ikke blev informeret om politianmeldelsen, da den i 2019 gik ind i sagen efter en henvendelse fra en såkaldt whistleblower.

Først da Rigsrevisionens undersøgelse var færdig, blev de oplyst om anmeldelsen.

Statsrevisor Henrik Thorup (DF) mener, at det er groteskt, at Rigsrevisionen intet fik at vide om svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse før til allersidst. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Statsrevisor Henrik Thorup (DF) mener, at det er groteskt, at Rigsrevisionen intet fik at vide om svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse før til allersidst. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det er grotesk. Kort før, at rapporten blev overdraget til os, fik Rigsrevisionen at vide, at der var en retssag i Viborg. Det betyder, at Rigsrevisionen under hele forløbet var fuldstændig uvidende om, at der kørte en politisag. Det er noget, ministeriet skal informere om, og det har det altså ikke gjort,« siger formand for Statsrevisorerne Henrik Thorup fra Dansk Folkeparti.

»Rapporten var jo færdig, da Rigsrevisionen fik at vide, at der var en politianmeldelse,« siger han.

Den hovedmistænkte i sagen fra 2016 om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en tidligere ansat, som fik firmaet Kemp & Lauritzen til at betale for håndværkerydelser til den svindelmistænktes private tilbygning og renovering af huset for over 1,7 mio. kroner.

Regninger, der efterfølgende helt eller delvis blev betalt af Forsvaret. Derudover er en anden ansat tiltalt for at få betalt en havelåge og en bøgehæk. En projektleder hos Kemp & Lauritzen og to håndværksmestre også er tiltalt.

Nedenunder kan du se svindelsagens hovedpersoner og tiltalen ifølge anklageskriftet:

På trods af svindelsagen var det dog ikke Forsvarsministeriet selv, der fik aktiveret Rigsrevisionen i sagen. Det var en såkaldt whistleblower, som henvendte sig direkte til Rigsrevisionen med sin mistanke om, at noget var særdeles galt i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - uafhængigt af svindelsagen.

Det har siden vist sig, at medarbejdere har haft adgang til både at bestille og godkende betaling af købte ydelser.

Oplysningen om, at Forsvarsministeriet selv havde politianmeldt to ansatte, nåede lige præcis med i Rigsrevisionens rapport som en faktaboks til sidst.

Rigsrevisionen konkluderer, at ‘Forsvarsministeriet af egen drift burde have underrettet Rigsrevisionen om den omtalte sag', står der i Rigsrevisionens rapport.

»Det er skandaløst, at Rigsrevisionen intet får at vide om, at der eksisterer en verserende svindelsag, da Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bliver undersøgt,« siger statsrevisor og økonom Frank Aaen (EL).

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) erkender, at der skal ryddes op.

»Det er væsentligt for mig, at vi får undersøgt sagen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til bunds, og at vi får sikret, at samme huller ikke eksisterer på andre indkøbsområder, så svindel og bedrag også kan forekomme der,« skriver Trine Bramsen i et skriftligt svar.

»I starten af det nye år mødes jeg med Folketingets partier. Der vil vi fastlægge, hvordan undersøgelserne skal se ud. Jeg afviser ikke noget på forhånd, men har et oprigtigt ønske om, at vi får belyst de konkrete sager og lukket huller,« skriver hun.