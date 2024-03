Omfattende problemer med skimmelsvamp. Et firma, der er sat fra bestillingen. Fordyrelser for et trecifret millionbeløb.

Skandalerne har stået i kø under byggeriet af Nyt OUH. Nu er sygehusbyggeriet blevet ramt af endnu en af slagsen.

Det var meningen, at Odenses nye superhospital skulle stå klar i slutningen af 2022, men nu er byggeriet blevet udsat – igen.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Her konstaterer regionen tørt, at man »ikke længere (har) troen på, at totalentreprenøren kan overholde den aftalte tidsplan«.

Og at byggeriet af Nyt OUH, bliver yderligere forsinket med helt op mod 18 måneder.

»Det er meget frustrerende, at vi igen bliver forsinket, og det ærgrer mig grænseløst,« siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Ifølge den seneste tidsplan skulle patienterne være rykket ind slut 2025 eller først i 2026. Den tidsplan holder ikke længere.

»I kvartalsrapporten er angivet, at en forsinkelse kan være på op til 18 måneder, men det er for tidligt at sige noget præcist,« lyder det i pressemeddelelsen.

Regionen peger på udfordringer på byggepladsen som årsag.

Entreprenøren er Odense Hospital Project Team (OHPT). De har gennem længere tid haft en lavere bemanding på byggepladsen end planlagt – og aftalt.

Region Syddanmark skriver fredag, at det ikke længere er muligt at indhente det tabte inden for en tidsramme, som blev aftalt mellem regionen og totalentreprenøren i december 2022.

Karsten Uno Petersen slår fast, at yderligere forsinkelser ikke vil blive tolereret.

»Det her skal være den sidste tidsplan, vi laver med OHPT,« siger han.

Det første spadestik til hospitalet blev taget i 2016, og byggeriet af selve hospitalet begyndte tre år senere. Planen var, at det skulle stå færdigt i slutningen af 2022.

Den oprindelige budgetramme for projektet var 6,3 milliarder kroner.

Men adskillige forsinkelser senere bliver byggeriet markant dyrere end planlagt. Ifølge TV 2 Fyn var projektet allerede blevet et trecifret millionbeløb dyrere, da det i december 2022 blev forsinket for fjerde gang.

Efter endnu en forsinkelse kommer Nyt OUH tidligst til at stå færdigt i 2027.