Feriecenter Skallerup Klit Seaside Resort er udfordrede af de gældende coronarestriktioner i Nordjylland.

Så udfordrede, at de har været nødsaget til at lukke midlertidigt.

Det oplyser feriecentrets direktør, Jørgen Høll, til TV 2 Nord.

»Med kun adgang for gæster i Hjørring Kommune er vi de facto tvangslukket, idet vi ikke har mange gæster fra Hjørring Kommune,« siger han.

Selv om der nu er blevet åbnet op for, at borgerne i det de syv nordjyske kommuner må krydse kommunegrænserne internt, er der stadig lukket mellem kommunerne og resten af Danmark, og derfor har Skallerup Klit Seaside Resort valgt at forblive lukket.

Mange af feriecentrets gæster kommer nemlig fra syd for Limfjorden.

Derudover betyder nedlukningen, at der ikke kan være aktiviteter på Skallerup Klit Seaside Resort, og da det netop er aktiviteterne, mange børnefamilierne rejser til feriecenteret for, ser ledelsen ingen grund til genåbne, så længe de nordjyske restriktioner fortsat er i hævd.

Skallerup Klit Seaside Resort planlægger at åbne igen per 3. december.