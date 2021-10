Forskere har opdaget, at det mandlige kønskromosom, altså selve opskriften på kønnet mand set med biologiske øjne, er ved at forsvinde. I millioner af år har kromosomet udslettet sig selv – mutation efter mutation.

Det skriver Illustrert Vitenskap, der flere gange har skrevet om det forvindende kønskromosom.

»Mange forskere tolker det som, at mænd er en truet race,« skriver mediet.

Og lad os lige spole tiden lidt tilbage, så alle er med:

Det er en genetisk defekt hos de tidligste pattedyr, der skabte det system, vi kender i dag, hvor Y-kromosomet, som indeholder det kønsbestemmende SRY-gen, får et foster til at udvikle testikler. Og det er netop Y-kromosomet, der efter sigende er særligt sårbart, fordi der kun er et af dem. De mandlige kønskromosomer består af et Y- og et X-kromosom, mens de kvindelige består af to X-kromosomer.

Under celledeling, som fører til dannelse af kønsceller, finder kromosomerne sammen i par. Her udveksler kromosomerne gener med hinanden og lukker upassende mutationer ud, så kun de stærkeste kombinationer overlever. Men Y-kromosomet har i modsætning til de andre ingen partner.

»Andre kromosomer kan meget lettere korrigere fejlagtige gener ved at udveksle information med andre. Det kan ikke Y. Det er alene, meget mere sårbart over for forskellige fejl,« siger professor ved University of Bergen Gunnar D. Houge til Dagbladet.

Derfor krymper den, efterhånden som evolutionen slipper af med uønskede mutationer.

Den australske professor i genetik Jenny Graves skriver ifølge Dagbladet i en videnskabelig artikel, offentliggjort La Trobe University i 2014, at i løbet af de sidste 166 millioner år har det menneskelige Y -kromosom mistet de fleste af sine oprindelige 1.600 gener.

Ifølge professoren vil Y-kromosomet forsvinde på omkring 4,5 millioner år. Andre forskere mener, dog at kromosomet kan have stabiliseret sig og ikke vil forfalde yderligere.