Coronavirusset ramte onsdag morgen Paderup Gymnasium i Randers. Tre elever fik besked om, at de var testet positiv for covid-19. To af eleverne var til stede på gymnasiet.

»Vi sendte straks de pågældende hjem i isolation,« siger Allan Friis Clausen, der er rektor på Paderup Gymnasium.

»Herefter har vi lavet et opsporingsarbejde og fundet frem til 59 personer, som har været i tæt kontakt med de tre smittede. Dem har vi så også sendt hjem. De skal testes henholdsvis lørdag og mandag,« siger han.

De tre elever har alle været afsted sammen på en ferie til Malta i sidste uge. Alla Friis Clausen vurderer, at det er sandsynligt, at de er blevet smittet der.

»De tre smittede går alle i samme klasse i 3. G. Derfor indgår resten af klassen i de 59 personer, som vi har sendt hjem,« siger Allan Friis Clausen.

Fortsætter undervisningen ellers normalt?

»Efter at vi havde sendt de pågældende hjem, så har jeg talt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at rådføre mig med dem, om vi skulle lave yderligere tiltag. De svarede efter tre timer, at det skulle vi ikke,« siger Allan Friis Clausen og fortsætter:

»Derfor har vi valgt at fortsætte undervisningen som normalt for de resterende elever. De hjemsendte elever får så tilbudt en særlig hjemmeundervisning i den tid, hvor de er hjemme,« siger han.

Allan Friis Clausen har i dag, onsdag, talt med bekymrede forældre og elever om situationen på skolen.

»Hvis det viser sig, at der er nogen, der er bekymrede og ikke ønsker at være på skolen, så skal vi nok håndtere det. Det har jeg forståelse for,« siger han,

Får elever fravær, hvis de bliver væk uden at være hjemsendt? De kan jo være bekymrede, hvis de selv eller deres familie er i risikogruppen?

»Ja, vi registrerer fraværet, men det er noget, som vi nok skal finde en løsning på og håndtere på en god måde,« siger han.

Allan Friis Clausen forklarer, at han havde lukket skolen, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed havde anbefalet det, men det skete altså ikke. Til gengæld har styrelsen fået kontaktinfo på alle de 59 hjemsendte og de tre smittede elever.

I Odense er en gymnasieklasse også sendt hjem, da en elev blev testet positiv for covid-19. Der er tale om Tornbjerg Gymnasium, skriver Jyllands-Posten.