Skal der rejses en straffesag mod det sigtede personale på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus for at tvinge Else Marie Larsen op i en lift, mens hun fik ordrer om at lave afføring i sin seng?

Snart to år efter TV 2 bragte den meget omtalte og hjerteskærende dokumentar 'Plejehjem bag facaden' i juli 2020, er der ikke kommet svar på det spørgsmål.

I går fortalte Elses barnebarn Charlotte Ahm ellers til B.T., at 300 pårørende har fortalt hende om store problemer på landets plejehjem.

Men nu er der snart et svar på vej om, hvorvidt plejepersonalet skal for en dommer eller ej.

Her er Else Marie Larsen, der mandag afgik ved døden. Foto: Privat. Vis mere Her er Else Marie Larsen, der mandag afgik ved døden. Foto: Privat.

»Vi har endelig fået gennemgået de mange timers rå videobånd, der blev optaget på Kongsgården, og lige nu er vi i anklagemyndigheden ved at vurdere, om der skal rejses tiltale af de sigtede i sagen,« siger Jacob Balsgaard, som er advokaturchef hos Østjyllands Politi.

Hvor lang tid vil det tage, inden I har en afgørelse?

»Vi ser på det 'as we speak', og jeg vil vurdere, vi har en afgørelse inden for 14 dage,« siger han.

Jacob Balsgaard vil ikke ud med, hvor mange der er blevet sigtet.

Sagen kort TV 2 fulgte i efteråret 2019 med skjult kamera en 90-årig dement kvinde på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

TV 2 havde sikret sig samtykke fra kvindens pårørende, som gennem flere år har holdt møder med plejehjemmet for at få forbedret forholdene.

Optagelserne mundede ud i dokumentaren ‘Plejehjemmene bag facaden’, som Aarhus Kommune fik nedlagt forbud ved byretten og senere landsretten mod med henvisning til, at de bl.a. viser den 90-årige i intime og krænkende situationer.

Landsretten stadfæstede forbuddet med den begrundelse, at den demente kvinde ikke var i stand til at give sit samtykke.

Forbuddet blev senere ophævet, og dokumentaren blev sendt den 30. juli 2020 på TV 2.

Aarhus Kommune har politianmeldt TV 2, og fire personer fra stationen blev sigtet for uberettigede optagelser.

Efterfølgende har Højesteret afgjort, at TV 2 skal udlevere råbåndende til Østjyllands Politi, der både har sigtet ansatte på TV 2 plus ansatte på plejehjemmet for grov forsømmelse.

TV 2 har dog tilbage i december 2020 erfaret, at det er fire ansatte på plejehjemmet, der er sigtet for grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med det at være ansat i det offentlige.

Jacob Balsgaard, hvordan kan det tage næsten to år, fra dokumentaren blev vist, til det nu afgøres, om de sigtede skal for en dommer eller frifindes?

»Det er lang tid, men det er ikke, fordi sagen bare har ligget på en hylde hos os,« siger Jacob Balsgaard.

Han forklarer, at der har været en længere slagsmål med TV 2 om at få udleveret de mange timers råbånd, der er optaget på Kongsgården.

Sagen har været forbi både Retten i Aarhus og Landsretten, inden Højesteret i september sidste år afgjorde, at råbåndene skulle udleveres til Østjyllands Politi.

Ud over sigtelsen af de ansatte på plejehjemmet har politiet nemlig også sigtet flere medarbejdere på TV 2 for at bryde loven ved at lave optagelserne.

Og derfor har TV 2 indtil Højesterets afgørelse i september nægtet at udlevere råbåndene til politiet, hvilket betyder, at sagen er trukket ud.

»Vores vurdering går lige nu på, om der skal være straffesag eller ikke være straffesag,« siger Jacob Balsgaard.