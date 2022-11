Lyt til artiklen

Først smider man tøjet, så kaster man sig ned i det iskolde vand, og når man så igen træder op på land, mærker man langsomt varmen bevæge sig rundt i kroppen.

Og hvis du så kører den helt gode luksusstil, kan du endda træde ind i en sauna for at give dit legeme et ekstra skud varme.

Ja, vinterbadning er eksploderet de seneste år, men hos Vedbæk Vikingelaug har man dyrket det kolde gys i flere årtier.

De seneste par måneder har stemningen hos de mange medlemmer af klubben dog været præget af en ubehagelig, intern strid.

En intern strid, der også er blevet afdækket af Berlingske, og som særligt handler om to centrale ord:

Samfundssind og prisstigninger.

Vedbæk Vikingelaug holder nemlig til i en flot, stor bindingsværksvilla i whiskybæltet på første række ud til Øresund.

Her kan de klæde om, holde møder og opholde sig, når de ikke kaster sig i det kolde vand.

Men så er der også saunaen.

Vedbæk Vikingelaug fik nemlig for nogle år tilbage bygget en sauna ned mod vandet, og den er blevet brugt flittigt af medlemmer fra klubben, som blev stiftet i 1975.

Den 23. september tikkede der dog en meddelelse fra Rudersdal Kommune ind hos bestyrelsen af Vedbæk Vikingelaug.

Her lød det, at man efter regeringens pressemøde om elsituationen havde valgt at lukke samtlige offentligt tilgængelige saunaer i kommunens egne bygninger.

Og så anbefalede man i øvrigt også, at »alle saunaer i bygninger, hvor foreninger har lejeaftale med kommunen, også lukkes.«

Sådan er det tilfældet for Vedbæk Vikingelaug, der lejer den store bindingsværksvilla af kommunen, og da en sauna betegnes som en strømsluger af de helt store, var ingen tvivl for bestyrelsen:

Saunaen skulle lukkes.

I Vedbæk Vikingelaug har man de seneste måneder kæmpet med en intern konflikt om samfundssind, elpriser og åbningen af en lækker sauna. Foto: Rune Øe Vis mere I Vedbæk Vikingelaug har man de seneste måneder kæmpet med en intern konflikt om samfundssind, elpriser og åbningen af en lækker sauna. Foto: Rune Øe

Men de havde nok aldrig forventet, hvad lukningen ville have af konsekvenser for de efterfølgende måneder og stemningen i klubben.

Beslutningen faldt nemlig ikke i god jord hos en mindre gruppe af de næsten 1.500 medlemmer, for de mente nemlig bestemt ikke, at man burde følge anbefalingen.

B.T. har talt med repræsentanter for både bestyrelsen og den oprørske medlemsgruppe, og her bliver fejden beskrevet som decideret ubehagelig og ødelæggende.

Det har blandt andet udmøntet sig i beskyldninger om mobning, magtfuldkommenhed og egoisme.

Og mange af dem har man endda offentligt kunne følge med i på vikingelaugets hjemmeside, hvor medlemmerne på en såkaldt 'opslagstavle' har givet følelserne frit løb.

Der er endda blevet indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det helt store slag skulle tages.

Men pludselig blev der mandag aften – da B.T. faktisk allerede havde skrevet det meste af artiklen – afholdt et nyt 'dialogmøde'.

Og her nåede man til enighed om at finde en løsning.

»Det har været ubehageligt for alle parter, men vi håber, at vi nu kan få landet den på en eller anden måde efter mandagens møde,« siger vikingelaugets formand Steen Lindholm, der også kaldes 'Høvding' i klubben.

Den samme melding lyder fra en af oprørerne, Mogens Brask, der til B.T. oplyser, at »man har haft en dialog og er ved at være enige«.

Det betyder ifølge B.T.s oplysninger, at man finder en række tidspunkter, hvor man alligevel kan holde saunaen åben.