Hvis du tror, du skal til Sverige, Norge eller Finland for at se elge, så kan du godt tro om igen.

Måske.

Noget tyder nemlig på, at det to meter høje og flere hundrede kilo tunge dyr kan være på vej til Danmark, skriver DR.

Regeringen har planer om at etablere 15 naturnationalparker med vild og urørt natur.

De to første bliver til virkelighed senere i år og kommer til at ligge i Gribskov og Fussingsø.

Og netop i Gribskov i Nordsjælland er der planer om at lade elge leve vildt.

»I Gribskov har vores biologer vurderet, at det giver mening. Planen er at have natur, der passer sig selv, som det gjorde, før mennesker kom og fældede skove, lavede planer og så videre,« siger miljøminister Magnus Heunicke til dr.dk.

Men faktisk er der allerede elge i Danmark.

I området Lille Vildmose nord for Mariager Fjord lever der omkring 20 elge.