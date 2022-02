Snart summer det med honningbier i Bolbro.

Bolbro Brugerhus er nemlig i gang med et projekt, der skal gavne biodiversiteten.

»Vi skal have noget mere biodiversitet. Jeg kan se i min egen have, at vi mangler bier. Så jeg tænker, at det er godt at sætte i gang,« siger Hanne Syrak, der er formand for Bolbro Forbrugerhus og fortsætter:

»I sidste ende skal vi have mere vild natur i Odense.«

Hun forklarer, at Bolbro Forbrugerhus har fået bevilget en pose penge til udstyr, kurser og kyndig hjælp fra en erfaren biavler.

Det eneste de mangler, er frivillige, der vil være biavlere.

»Jeg håber på, at vi kan få samlet en gruppe, som vil tage opgaven på sig og gå i gang med det her projekt. De skal på kursus og få sat bistederne op,« forklarer hun.

Ifølge Danmarks Biavlerforening er det langt størstedelen, der er fritidsbiavlere. Hele 93 procent af de danske biavlere gør det i deres fritid.

Fem procent er deltidsbiavlere, og for to procent er det deres erhverv.

»De personer, der har forstand på det her, siger, at man skal bruge cirka en til halvanden time om ugen på at drive et bisted,« siger Hanne Syrak.

Det hele kommer til at foregå i området bag Provstegårdskolen i Bolbro.

»Det er noget, der skal passes, men jeg håber, at der er en gruppe, der gerne vil.«