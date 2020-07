Corona-isolationen har nok givet mange danskere lyst til at pakke kufferten og søge mod varmere himmelstrøg.

Hvis du er en af dem, som nærmest ikke kan sidde stille på grund af rejseiver, så giver B.T. dig her et overblik over de opdaterede rejserestriktioner.

Udenrigsministeriet opererer med fire forskellige sikkerhedsniveauer på deres hjemmeside, som illustreres med farverne grøn, gul, orange og rød:

Hvis rejsemålet er grønt, opfordres du til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark.

Hvis rejsemålet er gult, skal du være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret på den løbende udvikling via lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau.

Hvis rejsemålet er orange, bør du genoverveje rejsen, da der i disse områder frårades alle ikke-nødvendige rejser, da risici forbundet med rejsen i disse steder er alvorlige. Hvis du kommer hjem fra et orange område, bør du blive hjemme i 14 dage.

Hvis dit rejsemål er rødt, bør du også genoverveje, da Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager af sted, opfordres du til at søge professionel sikkerhedsrådgivning. Hvis du kommer hjem fra et rødt område, eksempelvis et område hvortil alle rejser frarådes, så skal du blive hjemme i 14 dage.

Uanset områdets farve er det altid godt at huske de gængse hygiejneråd såsom håndsprit, at hoste og nyse i ærmet samt holde god afstand til dem omkring dig.

Herunder kan du få et overblik over situationen i de europæiske lande: