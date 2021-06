I Danmark er de fleste vant til at bruge betalingskort, når der skal betales.

Men hvis du skal ud at rejse denne sommer, skal du være opmærksom på, at det langt fra er tilfældet alle steder. Det skriver Finans.

Går turen til populære feriedestinationer som Italien og Spanien, er det en umanerlig god idé at få fyldt pungen op med nogle euro.

Statista, EUs statistikbureau, har senest opgjort det i 2019, og her var det i Spanien hele 83 procent af betalingerne i fysiske butikker og restauranter, der bestod af kontanter.

For Italien var tallet på 82 procent.

Hos vores store nabo i syd, Tyskland, er det 80 procent.

»I et land som Tyskland vil man hurtigt støde på butikker og cafeer, der ikke modtager udenlandske betalingskort. Og andre steder er kontantandelen endnu højere. Det skal man huske, når man planlægger sin rejse,« siger privatkundedirektør Mads Skovlund, Nordea, til Finans.

Tallene er fra før coronakrisen, så det må antages, at antallet af kontantbetalinger siden da er gået en smule ned i de europæiske lande.

Den procentvise andel af kontantbetalinger i fysiske butikker i en række EU-lande Malta: 88 Cypern: 83 Spanien: 83 Italien: 82 Portugal: 81 Grækenland: 80 Østrig: 79 Tyskland: 77 Slovakiet: 74 Slovenien: 73 Irland: 70 Letland: 68 Litauen: 68 Frankrig: 59 Belgien: 58 Luxembourg: 54 Estland: 48 Finland: 35 Holland: 34 Danmark: 13,5



*Alle tal er fra 2019 med undtagelse af Tysklands, der er fra 2017.

Selvom det er en god idé med nogle kontanter i beholdningen, anbefales det ikke at rejse hjemmefra med store kontantbeløb.

Bankerne anbefaler i stedet, at man tager to betalingskort med. Ét til betaling de steder, det er muligt, og ét til at hæve i lokale hæveautomater.

Hvor prisen for at hæve i udlandet tidligere kostede én procent af beløbet – og minimum 30 kroner – er det i dag blevet meget billigere at hæve euro i en pengeautomat i Europa.



Nu koster det fra 0 kroner og op til 8-15 kroner for sit Visa/Dankort.

De to kort skal dog ikke opbevares i samme pung, for så står du pludselig med håret i postkassen, hvis du bliver udsat for et par langfingrede lommetyve.