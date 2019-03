Skat har fredag aften tyvstartet og åbnet op for, at man kan tjekke årsopgørelsen på styrelsens hjemmeside.

Det oplyser Skattestyrelsen kort før klokken 18 på Twitter.

Dermed er det nu muligt for 4,6 millioner danskere at se, om man skal have penge tilbage eller have pengepungen frem.

Har du fået et stort skattesmæk, eller skal du have et stort beløb tilbage? Så hører B.T. gerne fra dig på 1929 eller på danf@bt.dk.

Det er allerede nu muligt for 4,6 millioner borgere at se årsopgørelsen for 2018. Frem til den officielle åbning på mandag testes systemerne. En køfunktion sikrer, at systemerne kan håndtere den store interesse. Læs mere i PM: https://t.co/LlGzrVG3r3 #årsopgørelsen2018 #skatdk — Skattefar (@Skattefar) March 8, 2019

Allerede nu er der rigtig mange danskere, der vil tjekke årsopgørelsen, og man skal lige nu forvente at være i kø i mere end en time.

Klokken 18.24 er der eksempelvis næsten 100.000 foran én i køen, hvis man forsøger at logge ind.

Skat oplyser da også, at det i weekenden er en testperiode, og at systemet derfor kan være ustabilt.

Den officielle dato for åbningen af årsopgørelsen er på mandag, men Skat har i vanlig stil valgt at åbne op før tid.

Denne meddelelse bliver man i øjeblikket mødt med, hvis man forsøger at komme ind på Skats hjememside. Foto: Skærmbillede Vis mere Denne meddelelse bliver man i øjeblikket mødt med, hvis man forsøger at komme ind på Skats hjememside. Foto: Skærmbillede

De fleste danskere vil blive mødt af et grønt beløb, når de tjekker deres årsopgørelse.

Ifølge revisionsfirmaet BDO var det nemlig næsten tre ud af fire danskere, der sidste år skulle have penge tilbage fra skattefar.

Uanset hvad opfordrer Skat dog til, at man tjekker, at alle oplysninger er korrekte.

'De fleste oplysninger til årsopgørelsen får vi automatisk. Selvom langt de fleste ikke skal gøre noget, når de får årsopgørelsen, så er det en god ide at tjekke, at oplysningerne stemmer, og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser,' forklarer underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig i en pressemeddelelse.