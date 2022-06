Lyt til artiklen

De findes overalt i det københavnske bybillede, og særligt ét bestemt fællestræk går typisk igen.

Byens skulpturer, statuer og monumenter er primært udført af mandlige kunstnere.

Det vækker kritik fra Enhedslisten, der vil have flere kvinder til fadet – og for så vidt også nonbinære (intetkønnede personer, red.)

»Jeg synes, det er problematisk. Vi skal have for øje, at der er en historisk skævhed, og at også andre end mænd skal have chancen for at skabe udsmykningen af det offentlige rum,« siger Frederik W. Kronborg (EL), medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune.

En optælling, som kommunen har foretaget på foranledning af Enhedslisten, viser, at der findes 383 skulpturer, statuer og monumenter i det offentlige byrum i København.

Cirka ni ud af ti er udført af mandlige kunstnere.

»Det udstiller, hvorfor vi i særdeleshed skal have flere statuer udført af kvindelige kunstnere,« siger Frederik W. Kronborg.

Det Konservative Folkeparti er til gengæld lodret uenige.

Bør køn spille en rolle i konkurrencer om, hvem der udsmykker byrummet?

»Enhedslisten skal slå koldt vand i blodet. Det er vigtigt med lige adgang for ansøgere, men vi er forpligtede over for skatteborgerne til at sikre, at det altafgørende er kvaliteten i kunsten og ikke kunstnernes køn,« siger Karina Bergmann, der er konservativ kulturordfører i København.

Hun mener, at Enhedslistens forslag er taget ud af en historisk sammenhæng.

»Hvis vi går flere hundrede år tilbage i tiden, blev kunstværker som for eksempel statuer og skulpturer udført af mænd. Det var ikke noget, kvinder gjorde sig i,« siger Karina Bergmann.

Enhedslisten har allerede tidligere i år fået stemt et forslag igennem om, at der opsættes en statue af en kvinde ved Nørrebros Runddel til minde om indstiftelsen af kvindernes internationale kampdag i 1910, der fandt sted på Jagtvej 69 – blot et stenkast fra runddelen.

Fakta om overrepræsentation af mandlige kunstnere: Københavns Kommune har i alt 383 skulpturer, statuer og monumenter i det offentlige byrum.

Kommunen er ikke bekendt med kunstnernes kønsidentitet, men kan alene af navnene udlede, at 37 værker er udført af kvindelige kunstnere og 346 af mandlige kunstnere.

Cirka halvdelen af de 37 værker af kvindelige kunstnere er opsat inden for de seneste 20 år.

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Imidlertid afventer der en afklaring på, om det er i strid med ligestillingsloven, at kun kvindelige kunstnere må deltage i konkurrencen.

»Det er absurd. Man vil markere kvindernes ligestilling, og det første, man så gør, er at diskriminere ved at udelukke mænd fra at komme med et bud på, hvordan sådan en skulptur skal se ud,« siger Niels Peder Ravn, der er Nye Borgerliges kulturordfører i København.

Et større fokus på nonbinære kunstnere giver han heller ikke meget for.

»Jeg er bedøvende ligeglad med, hvilket køn folk identificerer sig med, men anerkender ikke, at der er mere end to køn. Det er komisk, at Enhedslisten er så besat af identitetspolitik,« siger han.

Frederik W. Kronborg fra Enhedslisten fastholder dog, at der er behov for, at kvinder og nonbinære spiller en større rolle i at udsmykke København.

»Jeg er ikke ude i et ærinde om, at vi skal rive statuer ned, men vi har behov for at tænke over, hvem der udsmykker byrummet. Man kan vælge at lave et stort postyr ud af det, men i sidste ende handler det om politisk vilje. Vil partierne det her, eller vil de ikke,« siger han.