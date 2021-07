Der var ingen faresignaler, da Rikke Hovmand i sidste uge kom gående tæt på sit hjem med sin førerhund Liva.

Men fra det ene sekund til det andet lå den blinde kvinde pludselig på asfalten.

Hverken førerhunden eller Rikkes stok havde opsnappet det, som den 35-årige kvinde snublede over, men med det samme vidste hun godt selv, hvad der var synderen:

En gabende flise.

Rikke Hovmand er to gange faldet over gabende sten og fliser i sit lokalområde. Det til trods for, at hun har forsøgt at råbe Aalborg Kommune op flere gange.

Man kan nemlig kalde Rikkes oplevelse for et deja-vu.

For et år siden gik den blinde kvinde nemlig også rundt tæt på hjemmet – ved aalborgensiske Kanalhaven – da en løs flise fældede Rikke og sendte hende til tælling med en grim fodskade.

Derfor har hun og kæresten Brian – der også er blind – forsøgt at råbe kommunen op.

»Vi har prøvet mange gange. Både telefonisk og på skrift, men intet er sket, og så falder hun nu igen. Det er simpelthen for dårligt,« siger Brian Olesen.

Rikke Hovmand er to gange faldet over gabende sten og fliser i sit lokalområde. Hun har blandt andet slået sin fod så hårdt, at hun i et år har gået til behandling med den. Foto: Privatfoto

Tilbage til sidste uge:

Rikke nåede heldigvis at opfange situationen og fik taget fra med hænder og knæ, uden at foden led skade.

Men med en blindhed på 100 procent er det ekstra ubehageligt at skulle orientere sig efter et fald.

»Der var sgu ingen i nærheden, så jeg måtte med stok og ører finde ud af, hvor jeg var, og heldigvis er jeg jo klar over, at græsset skal være på min højre side, så det hjalp mig. Men det er meget ubehageligt,« fortæller Rikke.

Sådan ser fliserne ud, hvor Rikke er faldet. Som man kan se, gaber de meget.

Ét er, hvordan Rikke har det i selve situationen. Noget andet – og endnu værre – er dog, hvordan den sætter sig i den blinde kvinde.

»Siden jeg faldt sidste sommer, har jeg været mere bange for at falde, og nu er det endnu værre. Jeg har en dygtig førerhund, men den kan ikke fange sådanne små ujævnheder,« siger Rikke.

Hendes mand stemmer i.

»Det er meget utrygt, stressende og frustrerende at sende hende ud at gå og vide, at der er en risiko for, at hun vender skadet hjem. Det gør mig ked af det, at man ikke gør noget ved det, for hun kan jo også falde og slå sit hoved,« siger Brian.

Her er et andet sted ved Kanalhaven, hvor den er gal med skæve sten og fliser.

Aalborg Kommune beklager over for B.T., at Rikke to gange er faldet ved Kanalhaven, og forsikrer om, at man straks vil undersøge sagen.

»Jeg har sendt vores vejformand ud for at få det tjekket i dag, for det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man falder over fliserne,« oplyser Aalborg Kommunes stadsgartner, Kirsten Lund Andersen.

Det er desværre ikke det eneste sted i landet, hvor man som blind eller svagsynet kan forvente at støde ind i uhensigtsmæssige forhindringer på sin vej rundt.

Sådan lyder vurderingen fra Dansk Blindesamfund.

»Det er ikke første gang, jeg hører om sådan noget her, og det kan også være vejarbejde eller udgravninger, hvor man ikke har taget hensyn til blinde eller svagsynede. Det er selvfølgelig uacceptabelt,« siger Jannie Hammershøi, der er forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund, og fortsætter:

»Det forventes jo, at sådan noget ligger ordentligt, så det er helt klart farligt. Man bliver nødt til at tage hensyn til, at der er nogle, som ikke har deres syn.«