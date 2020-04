Skærtorsdag sender B.T. direkte fra gudstjeneste i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro i København.

Hver søndag i coronakrisen sender B.T. direkte fra en gudstjeneste - og det samme gør vi i påsken, hvor skærtorsdag som bekendt er den første helligdag.

I dag, skærtorsdag 9. april, er gudstjenesten ved sognepræst Mia Rahr Jacobsen.

Kirken sender selv sine gudstjenester online på nettet, efter coronakrisens udbrud, hvor blandt andet kirker er blevet lukket ned.

Ved gudstjenesten vil også kirkens organist samt enkelte sangere fra Kantoriet deltage.

Om de online gudstjenester lyder det nærmere fra Sankt Jakobs Kirke:

'Vi har brug for hinanden, både til trøst, beroligelse og omsorg, og derfor holder vi - indtil smittefaren med Coronavirus falder igen - gudstjeneste på denne måde.'

Gudstjenesten er sat til at gå i gang klokken 10.30, og du kan følge med her på B.T. fra 10.25. Den forventes at have en varighed mellem 40-45 minutter.