Efter nye tilfælde af coronasmitte har myndighederne ekstra opmærksomhed på nu i alt syv byer.

Der er lige nu skærpet opmærksomhed på yderligere fem byer efter coronaudbrud.

Der er foruden Aarhus og Ringsted tale om Silkeborg, Glostrup, Nyborg, Solrød og Sorø, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag eftermiddag.

- Ja, der er grund til bekymring, og der er ikke mindst grund til handling hurtigt, siger han.

Ministeren fortæller, at der er over 20 smittede per 100.000 indbyggere i byerne.

Omtrent halvdelen af de seneste syv dages smittetilfælde er fundet i Aarhus Kommune. Men også i Silkeborg vokser smitten altså.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der er 44 nye smittede per 100.000 i Silkeborg inden for de seneste syv døgn.

- Udbruddet i Silkeborg hænger med meget stor sandsynlighed sammen med udbruddet i Aarhus. Der er en fælles smittekilde, siger konstitueret direktør Anette Lykke Petri.

- I Silkeborg er det afgrænset, i Aarhus er smitten spredt i kommunen. Den er opstået til private fester, på arbejdspladser og så videre.

På grund af smittespredningen i Silkeborg udvides kravet fra Aarhus om at bruge mundbind i offentlig transport til også at gælde Silkeborg Kommune.

For resten af landet lyder det, at mundbind anbefales, men det er ikke et krav.

