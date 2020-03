Flere medarbejdere er sendt hjem fra landets sygehuse som følge af skærpede krav til sundhedspersonale.

Flere medarbejdere på landets sygehuse er sendt hjem, efter at myndighederne har skærpet retningslinjerne for at undgå coronasmitte.

Ansatte på sundheds- og ældreområdet skal således blive hjemme i to uger, hvis de har rejst i de udpegede risikoområder.

Omfanget af hjemsendte medarbejdere ser dog ud til at være begrænset.

- På Aarhus Universitetshospital er der lige nu tale om fem ansatte, der er kommet hjem fra ferie i et af de pågældende områder, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen til Ritzau.

Disse medarbejdere har fået besked på, at de skal blive hjemme.

Med 10.000 ansatte er det ikke noget, der ifølge direktøren "vælter læsset".

Han forventer dog, at sygehuset må undvære flere medarbejdere, efterhånden som de vender hjem fra ferie.

På Hvidovre Hospital er der mellem 15 og 20 medarbejdere, som skal sendes hjem eller undlade at møde op som følge af de skærpede retningslinjer.

Det oplyser hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv til DR.

- Det er læger, sygeplejersker, administrative medarbejdere og fysioterapeuter.

- Jeg tænker ikke, det er noget, patienterne kommer til at mærke i første omgang, siger hospitalsdirektøren.

I Region Nordjylland drejer det sig om 15 ansatte, heraf 11 på Aalborg Universitetshospital, der må blive hjemme. Det skriver Nordjyske.

I Region Syddanmark oplyser koncerndirektør Kurt Espersen, at man endnu ikke ved præcist, hvor mange hænder man som følge af de skærpede retningslinjer må undvære på regionens sygehuse.

- De første meldinger tyder ikke på, at det er noget stort problem. Men vi har endnu ikke det fulde overblik, siger Kurt Espersen til Ritzau.

De udpegede risikoområder er fire regioner i Norditalien, Kina, Iran og dele af Sydkorea.

De skærpede retningslinjer for sundhedsansatte gælder for medarbejdere, der er indrejst i Danmark inden for de seneste to uger, og for dem, som er på vej hjem.

Ældre, syge og svækkede personer anses for at være i størst risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver inficeret med coronavirus.

/ritzau/