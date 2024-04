Det var ikke alle, der var lige glade for den aprilsnar, som Greve Kommune præsenterede på Facebook mandag.

Det skriver Sjællandske Medier.

Kommunen lagde et billede op, hvor borgmesteren, Pernille Beckmann (V), sad ved et vejhul og bedyrede, at man i Greve nu ville lave farthuller i asfalten i stedet for fartbump.

'Det vigtigste er, at farthullerne har en skarp, hård kant, sådan at bilister kører meget langsomt. Vi vurderer dog, at køreoplevelsen fortsat vil være på et nogenlunde tilfredsstillende niveau,' skriver borgmesteren.

Flere kunne ikke se det sjove i det.

En skrev i kommentarsporet blandt andet:

'Min mand havde et meget alvorligt cykeluheld pga. de store huller i vejene og på cykelstierne – over alt i kommunen! Borgmesterens aprilsnar er utilstedelig og upassende.'

Borgmesteren hæfter sig ved, at kommentaren har fået 572 likes, mens 27 har brugt en sur emoji.

Til Sjællandske Medier skriver borgmesteren blandt andet:

»Desværre er det min oplevelse, at tonen her i Greve Kommune er blevet utrolig hård. Det er trist, og det betyder, at mange medborgere ikke længere har lyst til at deltage i samtalen på Facebook. Jeg synes, at det er en falliterklæring i forhold til vores danske kultur, hvis vi skal opgive en god aprilsnar, fordi Facebook-tyranniet kræver renskurede myndighedsopdateringer året rundt.«