Det er blot en håndfuld år siden, at sølvfiskens skæggede slægtning, skægkræ, fik sit indtog i Danmark.

Hos vores naboer i Norge blev de første gang blev registreret i 2013 – og siden har det taget fart. Ifølge Bolius blev der i 2016 registreret 511 tilfælde af professionel bekæmpelse af skægkræ, men talle i 2018 lød på 3.433.

Ifølge Thomas Pape, der er insektforsker ved Staten Naturhistoriske Museum, er det dog svært at sætte »et mål« på, hvor slemt det står til i Danmark.

»Mit indtryk er, at der lokalt kan være problemer, der er større, end hvad man kender for sølvfisk,« fortæller han dog.

På trods af, at de nok er de færreste, der ligefrem klapper i hænderne, hvis de bliver bekendt med, at man har skadedyr i hjemmet, behøver man ikke slå decideret alarm.

»Der sker ikke egentlig skade i private hjem på grund af skægkræ. Det kan være ubehageligt at se, at de vimser rundt. Men de spiser mest de krummer, som vi taber på gulvet eller falder ned bag ved ovnen.«

Steder, hvor skægkræ kan gøre størst skade, er derimod på arkiver eller museum- og kunstsamlinger – steder, der har masser af genstande, der er lavet af noget organisk, som de kan 'sætte tænderne i'.

Thomas Pape fortæller da også, at selvom man kan have helt med at holde dem nede, kan man ikke slippe helt og holdent.

Hans råd til at holde bestanden nede lyder, at man skal sørge for at holde det så rent som muligt de steder, hvor man ser, der er skægkræ. Eksempelvis ved at støvsuge i hjørnerne af sit brødskav eller komme om bag ved ovnen.

»Groft sagt: Holde så høj en hygiejnisk standard, som man orker.«

For din private bolig anbefaler han blot, at man forsøger at finde en balance, hvor man kan holde antallet nede.

»Der skal ikke møvre skægkræ rundt omkring på væggene og på gulvene – men hvis man engang imellem møder et skægkræ, når man vågner op om morgenen og man ser, den vimser væk, så kan man også glæde sig lidt over, at der faktisk er dyr, der er i stand til at leve i fredelig sameksistens sammen med os i vores boliger,« fortæller insektforskeren og understreger:

»De er helt ufarlige. Der er ikke nogen af dem, der på nogen måde kan bide os eller give allergiske reaktioner. De er komplet ufarlige. De spreder ikke bakterier eller noget, de stikker ikke og bider ikke.«