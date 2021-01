Flere tusinde selvstændige og små virksomheder bider lige nu negle.

Der er under halvanden måned til, at de skal påbegynde indbetalingen af den moms, de fik udskudt i 2020, som led i regeringens hjælpepakker. Men kassen er tom flere steder efter et år med nedlukninger.

Det er også situationen hos Dennis og Lottes Cykler i Indre by i København.

»Vi må håbe, at vi kan flytte ned i butikken, for vi kommer ikke til at have råd til at bo derhjemme,« fortæller Lotte Grubbeholm, der er partner og ejer forretningen sammen med Dennis.

Lige nu er begge deres kreditkort 'maxet ud', der er ikke mere at komme efter. Under første nedlukning brugte de den udskudte moms til at betale husleje, afregne med deres leverandører og udbetale en minimal løn. Ellers ville de havde drejet nøglen om.

»Der er ingen tvivl om, at vi skal betale momsen. Det vil vi gerne, men vi og mange andre kan på ingen måde gøre det lige nu,« fortæller Dennis Grubbeholm og forsætter:

»Det bliver en blodbad, og flere har allerede givet op.«



Foreningen Danske Soloselvstændige, der har 5.100 medlemmer, oplyser, at omkring halvdelen af deres medlemmer frygter konkurs på grund af momsindbetalingen.

Selvom Dennis og Lotte Grubbeholm har lagt penge til side siden de åbnede deres forretning for 3,5 år siden, så er kassen tom og momsindbetalingen 1. marts presser økonomien. Vis mere Selvom Dennis og Lotte Grubbeholm har lagt penge til side siden de åbnede deres forretning for 3,5 år siden, så er kassen tom og momsindbetalingen 1. marts presser økonomien.

Også SMV Danmark, der varetager de små- og mellemstore virksomheders interesser, spår, at indbetalingen af moms 1. marts bliver dødsstødet for mange virksomheder. Mange er allerede i knæ, fortæller cheføkonom og politisk chef Mia Amilie Holstein:



»Når jeg siger, at de her virksomheder er presset i bund nu, så mener jeg det. Jeg har flere, der ringer herind grædende, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre.«

Også i den lille cykelforretningen har tårerne meldt sig.

»Jeg lå og græd forleden nat, for det er rigtig hårdt, at der mangler forståelse. Mange tror, at der ryger hjælpepakker ud til alle kroge af samfundet, og at økonomien bare er lidt stram. Få forstår, hvordan det i virkeligheden er. Uvisheden. Vi har overvejet, om vi skal tage vores datter ud af institution for at spare penge, men hun er vores førsteprioritet. Hjælpepakkerne holder ikke hånden så meget under erhvervslivet, som regeringen siger,« siger Lotte Grubbeholm.

Dennis og Lotte Grubbeholm har, siden de åbnede forretningen for tre et halvt år siden, lagt penge til side, men det rækker ikke til hele coronakrisen – og slet ikke til momsindbetaling på 114.000 kroner, fortæller Dennis Grubbeholm, der har måttet tage sovepiller det seneste halve år:

»Der er ikke nogen virksomheder i Danmark, der har lagt penge til side til et dårligt år. Vi har lagt penge til side til en dårlig måned eller to, så vi har ikke pengene.«

Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal give virksomhederne mulighed for at låne et beløb rentefrit svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som skal afregnes 18. januar og 29. januar 2021.

»Vi har jo set 'Luksusfælden'. Man skal ikke låne penge for at betale en gammel regning, men det er jo det, som regeringen vil have os til,« fortæller parret.





Som Dennis Grubbeholm ser situationen nu, så har de tre valg: skylde penge til det offentlige, skylde penge til deres leverandører eller dreje nøglen om.

Ifølge Mia Amalie Holstein fra SMV Danmark er der ikke meget, de små danske virksomhederne kan gøre.

»Virksomhederne er sat i et jerngreb. De taber penge, mens de forsøger med det yderste af neglene at holde fast i deres medarbejdere og deres forretning og udvise det samfundssind, som regeringen vil have dem til. Nu rammer de en kæmpe mur.«



De selvstændige efterlyser smidighed fra Skatteministeriets side:

»Der skal komme en udskydelse og en afdragsordning hurtigst muligt. Ellers er det næsten spildte kræfter, at vi har holdt hånden under de her virksomheder så mange måneder,« siger Mia Amalie Holstein.

Dog er det ikke muligt at udskyde betaling, oplyser Skatteministeriet. De påpeger, at udskydelse af betalingsfrister for moms er et værktøj, som ikke kan målrettes de brancher, der er hårdest ramt af coronakrisen, og samtidig vil udskydelse af betalingsfristerne for moms ikke kunne hjælpe de virksomheder, som har ingen eller meget lille omsætning.

Tilbage står Lotte og Dennis Grubbeholm i forretningen i København:

»Vi er nået dertil, hvor vi skal spørge venner og familie om penge. Det er dybt ubehageligt, for at være på røven er så tabubelagt. Vi håber bare, at der kan komme forståelse for vores og alle andres situation.«