Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skaderne fra en brand på et af hovedstadens største akuthospitaler har fået vidtrækkende konsekvenser.

Blandt andet i form af skadesudgifter for et svimlende millionbeløb, kan B.T. nu fortælle.

Den endelige regning er endnu ikke opgjort, da der kører en forsikringssag, som endnu ikke er afsluttet.

Men prisen på det højteknologiske, avancerede udstyr, der er ødelagt, giver en god indikation på størrelsesordenen.

Brandmyndighederne rykkede 1. april ud til en melding om en brand på Herlev Hospital uden for København.

Desværre var brandmeldingen ingen aprilsnar.

Godt nok var der ingen tilskadekomne. Men dyrt og afgørende udstyr på en af hospitalets afdelinger var hårdt ramt.

Herlev Hospital består blandt andet af en 25 etagers bygning, som er 120 meter høj.

Herlev Hospital er kendt for sin 25 etager høje bygning. Det var dog i en lavere bygning på hospitalet, at der udbrød brand. (Arkivfoto). Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Herlev Hospital er kendt for sin 25 etager høje bygning. Det var dog i en lavere bygning på hospitalet, at der udbrød brand. (Arkivfoto). Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Det var dog ikke i den høje bygning, branden brød ud, men derimod i hospitalets nye, lavere tilbygning.

Her stod der seks såkaldte MR-scannere, der blandt andet bruges til at behandle akutte patienter og kræftpatienter.

Branden opstod i en kun to år gammel MR-scanner, men også afdelingens fem øvrige skannere blev skadet af sod, kraftig røgudvikling og de store mængder vand i området, der kom fra sprinklere og brandsprøjter.

Da de seks ødelagte MR-skannere ikke længere kan bruges efter branden, skal de udskiftes.

Der er tale om forskellige skannertyper, der hver især typisk ligger i et prisleje omkring 8-12 millioner kroner, oplyser Herlev Hospital til B.T.

De samlede udgifter for de ødelagte MR-scannere løber dermed op imellem 48 og 72 millioner kroner.

Dertil har branden også haft konsekvenser for patienterne.

Blandt andet blev ambulante patienter på en kræftafdeling ramt af aflysninger.

Ifølge Herlev Hospital var der kun en funktionsdygtig MR-skanner tilbage efter branden. Den stod i akutmodtagelsen et helt andet sted i bygningen.

En nødplan blev derfor udarbejdet med hjælp fra andre hospitaler, samarbejdspartnere fra regionen og fleksible medarbejdere på både Herlev og Gentofte Hospital.

Ved hjælp af to mobile MR-skannere i særlige busser er det lykkedes det at afhjælpe de største gener for patienterne, oplyser Herlev Hospital.

Status på skannerkapaciteten er i skrivende stund, at man her tre måneder senere er tæt på at være tilbage på fuld styrke igen, lyder det.

Den præcise brandårsag er endnu uvis og stadig i gang med at blive undersøgt.

Det er ikke første gang, at Herlev Hospital rammes af en brand.

Det samme skete i marts 2020, da en brand i en kaffemaskine skabte store problemer.

Branden fik sprinklerne til at tænde, hvilket oversvømmede Akutmodtagelsen på hospitalet.