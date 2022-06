Lyt til artiklen

Det er ikke til at se på det klare, rene drikkevand, men det er der altså.

Det giftige stof PFAS er fundet i for store mængder i danskeres private brønde. Det viser en test, som TV 2 har lavet.

»At man finder det i private boringer, som jo ikke er omfattet af nogen form for kontrol, er faktisk lidt skræmmende,« siger Professor i miljømedicin Philippe Grandjean til TV 2.

I undersøgelsen blev der testet fem private brønde, hvor der ikke er krav på at teste drikkevandet for PFAS. En brønd kan forsyne flere husstande, og i følge TV 2 forsyner private brønde cirka 170.000 danskere.

Private brønde forsyner primært sommerhuse eller ejendomme på landet og her er der intet krav om test for PFAS.

I undersøgelsen blev der fundet for høje koncentrationer i samtlige fem brønde. Et af stederne blev der sågar fundet mængder, som er syv gange højere end den maksimalt tilladte mængde.

Stoffet, som er markant mere giftigt end pesticidrester, blev fundet på ejendomme i Hedehusene på Sjælland.

Hvad er PFAS? PFAS er flourholdige forbindelser, og det er typisk blevet brugt til imprægnering eller andre anvendelser, hvor man har ønske en vand- og/eller fedtafvisende effekt. Stoffet er blandt andet blevet brugt i brandskum, hvilket har været med til at forurene flere brandøvelsespladser. PFOS er svært at nedbryde i naturen, det ophobes i fødekæden, og det er giftigt for mennesker og dyr. Af den grund er det også ulovligt at sælge eller importere produkter, der indeholder PFOS.

Stoffet kan findes i drikkevandet i hele landet, men mængder som de fundne i testen kan være decideret giftige for mennesker.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der en statistisk sammenhæng mellem udsættelse for PFAS-stoffer og blandt andet forhøjet kolesteroltal og påvirkning af leveren.

I Danmark bliver stoffet anvendt til en række forskellige ting, herunder brandslukningsskum, hvor stoffet er særligt kendt fra. I 2021 blev der fundet PFOS, som er et af PFAS-stofferne, i oksekød fra køer, som havde græsset på et forurenet område ved Korsør.

Samtidig viser en kortlægning af PFAS-stoffer i drikkevandet fra vandværkerne ifølge Politiken, at knap 15.000 steder i Danmark bør undersøges for det giftige stof.